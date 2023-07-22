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Sakarya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinledi

Hava sıcaklığının 34 dereceye çıktığı Sakarya’da sıcaktan bunalanlar Karasu ve Kocaali sahiline akın etti. Denize girenler yüzerek serinlemeye çalıştı. Bazı kişiler de Sapanca Gölü ile İl Ormanı Tabiat Parkı'na gitmeyi tercih etti. Meteoroloji alınan tahminlere göre sıcak hava etkisini hafta boyunca sürdürecek. Sakarya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:33 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sakarya 5 günlük hava durumu

Sakarya 5 günlük hava durumu

Sıcak havanın etkili olduğu Sakarya'da yaşayanlar, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ve Kocaali sahilleri ile Sapanca Gölü kenarında yoğunluk oluşturdu. Sakarya 5 günlük hava durumu haberimizde.

SAKARYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Sakarya 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 42

Samsun: Az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42



#Sakarya
#hava durumu
#meteoroloji
#Karasu
#Kocaali
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Sakarya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinledi