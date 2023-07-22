Sakarya 5 günlük hava durumu
Sıcak havanın etkili olduğu Sakarya'da yaşayanlar, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ve Kocaali sahilleri ile Sapanca Gölü kenarında yoğunluk oluşturdu. Sakarya 5 günlük hava durumu haberimizde.
SAKARYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya’da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 42
Samsun: Az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42