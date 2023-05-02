Sakarya seçim sonuçları
Sakarya seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 7 milletvekili çıkarabilen Sakarya ilinin 4 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili CHP’ye, 1 milletvekili MHP’ye, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye gitti. Bu seçime katılım %90,32 oranlarında gerçekleşmişti. Sakarya 2018 seçim sonucu ne? Sakarya önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Sakarya AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları
AK PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Lütfi Bayraktar
2- Çiğdem Erdoğan Atabek
3- Ali İnci
4- Ertuğrul Kocacık
5- Murat Kaya
6- Akif Adnan Dizer
7- Kürşat Kılıç
8- Rahmi Can Şeşen
CHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ayça Taşkent
2. Ecevit Keleş
3. Kamil Özkan
4. Azize Ceroğlu
5. Emel Akçil
6. Gündüz Gençcan
7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)
8 Özer Çınar
İYİ PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Ümit Dikbayır
2- Selçuk Kılıçaslan
3- Arzu Akçalışkan
4- Ediz Serdip Dokumacı
5- Duygu Çetinkaya Acar
6- Yunus Aydemir
7- Alper Alpay
8- Hakan Baykal
MHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL
2 AHMET ZİYAAKAR
3 HÜSEYİN EKŞİ
4 SEZER ŞENGÖZ
5 YAŞAR AYGÜNEŞ
6 ŞÜKÜR SALİH
7 NESRİN BURNAZOĞLU
8 ALİ HALİL
YEŞİL SOL PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Selahattin Yılmaz
2- Nahide Doğan
3- İbrahim Çelik
4- Filiz Turak
5- Fethi Buluş
6- Hüseyin Atılgan
7- Meral Atman
8- Hüseyin Kaya
TİP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. SAADET DİRİARIN
2. PELİN SÖNMEZ
3. UĞUR ALET
4. İNCİNUR ALA
5. PELİN KISA
6. ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN
7. YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU
8. ONUR YANAR
MEMLEKET PARTİSİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Fatma Kurtuluş
2-Yasin Gönül
3-Saffet Kılıçarslan
4-Onur Mehmet Akın
5-Çağdaş Öz
6-Emre Key
7-Fatih Yüşa Ünlü
8-Ümit Ercan Karapekmez
2023 seçimleri Sakarya seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Sakarya cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Sakarya milletvekilleri burada yer alacaktır.
Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
2018 Sakarya cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70,5’ini alırken, Sakarya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 19,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,1’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 1,5’ini aldı.
Sakarya milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Sakarya Cumhur İttifakı oy oranı % 71.8 olurken, AK Parti 1, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Sakarya’da oyların yüzde 25,2’sini aldı. CHP ve İYİ Parti Sakarya’da 1’er milletvekili çıkardı.
Sakarya’da hangi parti ne kadar oy aldı? Sakarya’da hangi parti kazandı?
Sakarya 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 58,2
- CHP % 13,7
- MHP % 13,6
- İYİ Parti % 9,4
Sakarya yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem Yüce oyların % 65,04’ünü alırken, İYİ Parti adayı Cihan Kolip ise oyların % 27,63’ünü aldı.
Sakarya ilçeleri hangileri?
Sakarya'nın ilçeleri 16 tanedir.
Adapazarı
Akyazı
Arifiye
Erenler
Ferizli
Geyve
Hendek
Karapürçek
Karasu
Kaynarca
Kocaali
Pamukova
Sapanca
Serdivan
Söğütlü
Taraklı
Sakarya kaç milletvekili çıkarıyor?
Sakarya İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 7 milletvekili göndermektedir.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1