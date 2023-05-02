2023 Bartın seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. YSK verilerine göre Bartın 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. 2023 seçimleri için Bartın’da 156.011 seçmen 575 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Bartın 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Bu haberimizde önceki Bartın seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Bartın Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Bartın 2023 seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bartın seçimi kim kazandı? Cumhurbaşkanı seçimi Bartın hangi aday, hangi ittifak kazandı? Bartın milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bartın seçim sonuçları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP (Yeşil Sol Parti) oy oranları.