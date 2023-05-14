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Sakarya seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Sakarya seçim sonuçları açıklanıyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. 2023 seçimleri için Sakarya’da 783.728 seçmen 2.444 sandıkta oy kullandı. YSK verilerine göre Sakarya 7 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimlerinde Sakarya'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Sakarya milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Sakarya seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

19:11 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sakarya seçim sonuçları

Sakarya seçim sonuçları

2023 Sakarya seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti. Sakarya
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde belli oldu. Peki Sakarya 2018 seçim sonucu ne? Sakarya önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Sakarya AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

2023 Sakarya Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Sakarya seçim sonuçları belli oldu.

AK PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Lütfi Bayraktar

2- Çiğdem Erdoğan Atabek

3- Ali İnci

4- Ertuğrul Kocacık

5- Murat Kaya

6- Akif Adnan Dizer

7- Kürşat Kılıç

8- Rahmi Can Şeşen

CHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Ayça Taşkent

2. Ecevit Keleş

3. Kamil Özkan

4. Azize Ceroğlu

5. Emel Akçil

6. Gündüz Gençcan

7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)

8 Özer Çınar

İYİ PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Ümit Dikbayır

2- Selçuk Kılıçaslan

3- Arzu Akçalışkan

4- Ediz Serdip Dokumacı

5- Duygu Çetinkaya Acar

6- Yunus Aydemir

7- Alper Alpay

8- Hakan Baykal

MHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL

2 AHMET ZİYAAKAR

3 HÜSEYİN EKŞİ

4 SEZER ŞENGÖZ

5 YAŞAR AYGÜNEŞ

6 ŞÜKÜR SALİH

7 NESRİN BURNAZOĞLU

8 ALİ HALİL

MEMLEKET PARTİSİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-Fatma Kurtuluş

2-Yasin Gönül

3-Saffet Kılıçarslan

4-Onur Mehmet Akın

5-Çağdaş Öz

6-Emre Key

7-Fatih Yüşa Ünlü

8-Ümit Ercan Karapekmez

YENİDEN REFAH PARTİSİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.Hasan Çınar

2.Nurullah Altıntaş

3.Biran Yasa

4.Beyza Çömlekçioğlu

5.Samet Bingal

6. Hilal Pektaş

7. İsa Soyyiğit

8. Murat Karakoç

2018 Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Sakarya cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70,5’ini alırken, Sakarya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 19,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,1’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 1,5’ini aldı.

2018 Sakarya milletvekili genel seçim sonuçları

Sakarya Cumhur İttifakı oy oranı % 71.8 olurken, AK Parti 1, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Sakarya’da oyların yüzde 25,2’sini aldı. CHP ve İYİ Parti Sakarya’da 1’er milletvekili çıkardı.

2018 Sakarya’da hangi parti ne kadar oy aldı?

Sakarya 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 58,2
  2. CHP % 13,7
  3. MHP % 13,6
  4. İYİ Parti % 9,4

2018 seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Sakarya yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem Yüce oyların % 65,04’ünü alırken, İYİ Parti adayı Cihan Kolip ise oyların % 27,63’ünü aldı.

Sakarya ilçeleri hangileri?

Sakarya'nın ilçeleri 16 tanedir.

Adapazarı

Akyazı

Arifiye

Erenler

Ferizli

Geyve

Hendek

Karapürçek

Karasu

Kaynarca

Kocaali

Pamukova

Sapanca

Serdivan

Söğütlü

Taraklı

Sakarya kaç milletvekili çıkarıyor?

Sakarya İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.

2023 seçimi Cumhurbaşkanlığı adayları ve partilerin oy pusulasındaki yerleri
2023 seçimi Cumhurbaşkanlığı adayları ve partilerin oy pusulasındaki yerleri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için artık tarihi gün. Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08:00 itibariyle yurt genelinde başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. İkinci sırada Muharrem İnce yer alıyordu ancak İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu. Üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu ve son sırada ise Sinan Oğan yer aldı. Pusulanın 6. sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor. İşte 2023 seçimleri oy pusulası örneği.

Bartın seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Bartın seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Bartın seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. YSK verilerine göre Bartın 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. 2023 seçimleri için Bartın’da 156.011 seçmen 575 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Bartın 2 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Bartın'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Bartın milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bartın seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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Tokat seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları