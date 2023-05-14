Sakarya seçim sonuçları
2023 Sakarya Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Sakarya seçim sonuçları belli oldu.
AK PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Lütfi Bayraktar
2- Çiğdem Erdoğan Atabek
3- Ali İnci
4- Ertuğrul Kocacık
5- Murat Kaya
6- Akif Adnan Dizer
7- Kürşat Kılıç
8- Rahmi Can Şeşen
CHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Ayça Taşkent
2. Ecevit Keleş
3. Kamil Özkan
4. Azize Ceroğlu
5. Emel Akçil
6. Gündüz Gençcan
7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)
8 Özer Çınar
İYİ PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Ümit Dikbayır
2- Selçuk Kılıçaslan
3- Arzu Akçalışkan
4- Ediz Serdip Dokumacı
5- Duygu Çetinkaya Acar
6- Yunus Aydemir
7- Alper Alpay
8- Hakan Baykal
MHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL
2 AHMET ZİYAAKAR
3 HÜSEYİN EKŞİ
4 SEZER ŞENGÖZ
5 YAŞAR AYGÜNEŞ
6 ŞÜKÜR SALİH
7 NESRİN BURNAZOĞLU
8 ALİ HALİL
MEMLEKET PARTİSİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Fatma Kurtuluş
2-Yasin Gönül
3-Saffet Kılıçarslan
4-Onur Mehmet Akın
5-Çağdaş Öz
6-Emre Key
7-Fatih Yüşa Ünlü
8-Ümit Ercan Karapekmez
YENİDEN REFAH PARTİSİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.Hasan Çınar
2.Nurullah Altıntaş
3.Biran Yasa
4.Beyza Çömlekçioğlu
5.Samet Bingal
6. Hilal Pektaş
7. İsa Soyyiğit
8. Murat Karakoç
2018 Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2018 Sakarya cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 70,5’ini alırken, Sakarya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 19,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,1’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 1,5’ini aldı.
2018 Sakarya milletvekili genel seçim sonuçları
Sakarya Cumhur İttifakı oy oranı % 71.8 olurken, AK Parti 1, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Sakarya’da oyların yüzde 25,2’sini aldı. CHP ve İYİ Parti Sakarya’da 1’er milletvekili çıkardı.
2018 Sakarya’da hangi parti ne kadar oy aldı?
Sakarya 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 58,2
- CHP % 13,7
- MHP % 13,6
- İYİ Parti % 9,4
2018 seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Sakarya yerel seçim sonuçları
AK Parti’nin Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem Yüce oyların % 65,04’ünü alırken, İYİ Parti adayı Cihan Kolip ise oyların % 27,63’ünü aldı.
Sakarya ilçeleri hangileri?
Sakarya'nın ilçeleri 16 tanedir.
Adapazarı
Akyazı
Arifiye
Erenler
Ferizli
Geyve
Hendek
Karapürçek
Karasu
Kaynarca
Kocaali
Pamukova
Sapanca
Serdivan
Söğütlü
Taraklı
Sakarya kaç milletvekili çıkarıyor?
Sakarya İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir.