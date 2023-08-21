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Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçından kazanan çıkmadı: 0-0 (Maç Özeti)

Sakaryaspor Trendyol 1. Lig 2. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Sakaryaspor bu sonucun ardından ligde 4 puanla 5. sırada yer aldı. Gençlerbirliği aynı puanla 3. sırada yer aldı. Sakaryaspor - Gençlerbirliği maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:52 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sakaryaspor 0-0 Gençlerbirliği Maç Özeti

Sakaryaspor 0-0 Gençlerbirliği Maç Özeti

Trendyol 1. Lig 2. haftasında Sakaryaspor ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Sakaryaspor - Gençlerbirliği maç özeti haberimizde.

SAKARYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ

Sakaryaspor - Gençlerbirliği maç özetini izlemek için

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

18.08.2023 21:00 AHLATCI ÇORUM FK 0 - 2 BITEXEN GİRESUNSPOR

19.08.2023 17:00 BODRUM FK 0 - 0 ERZURUMSPOR FK Detaylar Detaylar

19.08.2023 19:15 ÜMRANİYESPOR 0 - 0 GÖZTEPE A.Ş.

19.08.2023 21:45 ADANASPOR A.Ş. 1 - 2 ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR

20.08.2023 17:00 TEKSÜT BANDIRMA SPOR 0 - 0 BOLUSPOR

20.08.2023 17:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 0 - 0 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

20.08.2023 19:15 SAKARYASPOR A.Ş. 0 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ

20.08.2023 21:45 ALTAY 1 - 0 TUZLASPOR A.Ş.



#Sakaryaspor
#Gençlerbirliği
#Trendyol 1. Lig
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