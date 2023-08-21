Sakaryaspor 0-0 Gençlerbirliği Maç Özeti
Trendyol 1. Lig 2. haftasında Sakaryaspor ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Sakaryaspor - Gençlerbirliği maç özeti haberimizde.
SAKARYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
18.08.2023 21:00 AHLATCI ÇORUM FK 0 - 2 BITEXEN GİRESUNSPOR
19.08.2023 17:00 BODRUM FK 0 - 0 ERZURUMSPOR FK Detaylar Detaylar
19.08.2023 19:15 ÜMRANİYESPOR 0 - 0 GÖZTEPE A.Ş.
19.08.2023 21:45 ADANASPOR A.Ş. 1 - 2 ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
20.08.2023 17:00 TEKSÜT BANDIRMA SPOR 0 - 0 BOLUSPOR
20.08.2023 17:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 0 - 0 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
20.08.2023 19:15 SAKARYASPOR A.Ş. 0 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ
20.08.2023 21:45 ALTAY 1 - 0 TUZLASPOR A.Ş.