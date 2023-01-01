Sakaryaspor 0-2 Bodrumspor Maç Özeti
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında evinde Bodrumspor ile karşılaştı. Maç Bodrumspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet Goller Rotman ve Gökdeniz’den geldi. Sakaryaspor - Bodrumspor maç özeti haberimizde.
SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ
SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ
SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇ SONUCU
SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
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2 saat önce