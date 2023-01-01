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Sakaryaspor evinde Bodrumspor'a 2-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sakaryaspor evinde Bodrumspor’u konuk etti. Bodrumspor zorlu deplasmanda 2-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. Goller dakika 9’ Rajko Rotman ve 90’ Gökdeniz Bayrakdar’dan geldi. Bodrumspor bu sonuçla birlikte 10 puanla 3 .sırada yer alırken Sakaryaspor 5 puanla 12. sırada yer aldı. Sakaryaspor - Bodrumspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:59 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Sakaryaspor 0-2 Bodrumspor Maç Özeti

Sakaryaspor 0-2 Bodrumspor Maç Özeti

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında evinde Bodrumspor ile karşılaştı. Maç Bodrumspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet Goller Rotman ve Gökdeniz’den geldi. Sakaryaspor - Bodrumspor maç özeti haberimizde.

SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇ ÖZETİ

Sakaryaspor - Bodrumspor maç özetini izlemek için

SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI





#Sakaryaspor
#Bodrumspor
#Trendyol 1. Lig
#puan durumu
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