​Salmonella hastalığı nedir? Salmonella hastalığı belirtileri ve tedavisi

Son zamanlarda dünyada Salmonella hastalığının nüksetmesi ve İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştığı bildirildi. İngiltere'deki Kurum, bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı. Oldukça merak edilen ve araştırılan Salmonella hastalığı nedir? Salmonella hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri sizlerle...

Salmonella

Salmonella nedir?

İngiltere'nin meşhur çikolata üreticilerinden Kinder Sürpriz çikolatalarında görülen Salmonella hastalığı dünyada paniğe sebep oldu. Salmonella nedir? sorusuna yanıt olarak ise; tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsi denilebilir. Salmonella türleri hareketlidir (motildir), hidrojen sülfür üretirler.

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

Salmonella hastalığının belirtileri

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

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Salmonella hastalığının tedavisi

Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.