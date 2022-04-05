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Özgün Salmonella hastalığı nedir? Salmonella hastalığı belirtileri ve tedavisi
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Salmonella hastalığı nedir? Salmonella hastalığı belirtileri ve tedavisi

Son zamanlarda dünyada Salmonella hastalığının nüksetmesi ve İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştığı bildirildi. İngiltere'deki Kurum, bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı. Oldukça merak edilen ve araştırılan Salmonella hastalığı nedir? Salmonella hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Salmonella hastalığı nedir? Salmonella hastalığı belirtileri ve tedavisi
Salmonella hastalığı nedir? Salmonella hastalığı belirtileri ve tedavisi

Son zamanlarda dünyada Salmonella hastalığının nüksetmesi ve İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştığı bildirildi. İngiltere'deki Kurum, bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı. Oldukça merak edilen ve araştırılan Salmonella hastalığı nedir? Salmonella hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri sizlerle...

Salmonella
Salmonella

Salmonella nedir?

  • İngiltere'nin meşhur çikolata üreticilerinden Kinder Sürpriz çikolatalarında görülen Salmonella hastalığı dünyada paniğe sebep oldu. Salmonella nedir? sorusuna yanıt olarak ise; tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsi denilebilir. Salmonella türleri hareketlidir (motildir), hidrojen sülfür üretirler.
  • Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

Salmonella hastalığının belirtileri

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

Salmonella hastalığının tedavisi

  • Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.

İngiltere'de 'Kinder Sürpriz' alarmı: Salgına yol açtı ürünler toplatıldı
FOTOĞRAF 8
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İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.
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Geri çağırmanın, \"salmonella salgınıyla olası bağlantısı\" nedeniyle olduğu ifade edildi.<br><br>
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Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.<br><br>
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FSA yetkilisi Tina Potter, \"Özellikle Paskalya yaklaşırken, bu ürünlerin küçük çocuklar arasında popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri ve çocukların velilerini, evlerindeki ürünlerin geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye çağırıyoruz.\" dedi.<br><br>
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Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de açıklamasında bu son kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi.<br><br>
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İngiltere'de herhangi bir can kaybı görülmezken, toplam 63 vakanın çoğunun 5-6 yaş çocuklardan oluştuğu ifade edildi.<br><br>
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İngiltere'nin yanı sıra İrlanda, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da salmonella vakaları görüldüğü ve yumurtaların Belçika'da üretildiği açıklandı.<br><br>
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SALMONELLA NEDİR NASIL BULAŞIR?<br><br>Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.<br><br>
İngiltere'de 'Kinder Sürpriz' alarmı: Salgına yol açtı ürünler toplatıldı
İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştığı bildirildi. Kurum, bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.
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