Kinder Sürpriz yumurtaları ile bulaşan Salmonella hastalığı nedir, Türkiye'de de görüldü mü?

İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir şekilde salmonella bulaştığı duyuruldu. Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de açıklamasında 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi. Ülkede konuyla ilgili alarm verildi. Birçok vatandaş 'salmonella nedir, neden olur? Salmonella bulaşıcı mıdır, nasıl tedavi edilir, nasıl bulaşır?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte salmonellaya dair merak edilenler...

SALMONELLA HASTALIĞI KİNDER SÜRPRİZ YUMURTALARINDAN MI YAYILDI?

Son zamanlarda dünyada Salmonella hastalığının nüksetmesi ve İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştığı bildirildi. İngiltere'deki Kurum, bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türden bir hastalıktır. Hastalığı kapan kişilerde bu hastalık tedavi olmadan geçebilir fakat bazı durumlarda kişilerin şiddetli ishal sebebiyle hastaneye yatırılması gerekebilir.

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SALMONELLA BELİRTİLERİ NEDİR?

Salmonella belirtileri birçok şekilde kendini gösterir. İşte selmonellanın belirtileri: Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir tüketimi Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir. Hasta kümes hayvanları ile temas Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temas

SALMONELLA BULAŞICI MIDIR, NASIL BULAŞIR?

Mikrop vücuda alındıktan 6 ile 12 saat içerisinde salmonella hastalığının belirtileri ortaya çıkıyor. İshal en önemli belirtiyken bunun yanı sıra baş ağrısı, karın ağrısı, kusma, bulantı ve yüksek ateş olabiliyor.

Bakteri, hafif gıda zehirlenmesinden ölümcül bakteriyel enfeksiyonlara, yani sepsise kadar giden bir grafik çizebiliyor. Hastalık genellikle 4-7 gün sürerken birçok kişi tedaviye gerek kalmadan süreç içinde iyişebiliyor.

SALMONELLA'NIN AŞISI VAR MI?

Salmonella enfeksiyonlarına karşı aşı bulunsa da koruyuculuğu yüksek değil. Bu nedenle salmonelladan korunmanın yollarını bilmek ve uygulamak büyük önem taşıyor.