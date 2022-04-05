Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Kinder Sürpriz yumurtaları ile bulaşan Salmonella hastalığı nedir, Türkiyede de görüldü mü?
ÖZGÜN HABERLER

Kinder Sürpriz yumurtaları ile bulaşan Salmonella hastalığı nedir, Türkiye'de de görüldü mü?

Salmonella hastalığı'nın belirtileri ve ne kadar tehlikeli olduğu merak ediliyor. Salmonella hastalığının İngiltere'de görülmesiyle birlikte vatandaşlar 'salmonella nedir, nasıl bulaşır, salmonella Türkiye'de görüldü mü?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Salmonella hastalığı nedir? Kinder Sürpriz umurtalarından yayıldığı konuşulan Salmonella hastalığı ne kadar tehlikeli, ölümcül mü? Salmonella hastalığı Türkiye'de de görüldü mü? İşte konuya ilişkin ayrıntılar..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Salmonella hastalığı Türkiyede görüldü mü? Salmonella tehlikeli mi?
salmonella hastalığı türkiyede görüldü mü

İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir şekilde salmonella bulaştığı duyuruldu. Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de açıklamasında 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi. Ülkede konuyla ilgili alarm verildi. Birçok vatandaş 'salmonella nedir, neden olur? Salmonella bulaşıcı mıdır, nasıl tedavi edilir, nasıl bulaşır?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte salmonellaya dair merak edilenler...

SALMONELLA HASTALIĞI KİNDER SÜRPRİZ YUMURTALARINDAN MI YAYILDI?

Son zamanlarda dünyada Salmonella hastalığının nüksetmesi ve İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştığı bildirildi. İngiltere'deki Kurum, bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türden bir hastalıktır. Hastalığı kapan kişilerde bu hastalık tedavi olmadan geçebilir fakat bazı durumlarda kişilerin şiddetli ishal sebebiyle hastaneye yatırılması gerekebilir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NEDİR?

  1. Salmonella belirtileri birçok şekilde kendini gösterir. İşte selmonellanın belirtileri:
  2. Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması
  3. İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması
  4. İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması
  5. Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar
  6. Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir tüketimi
  7. Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.
  8. Hasta kümes hayvanları ile temas
  9. Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temas

SALMONELLA BULAŞICI MIDIR, NASIL BULAŞIR?

Mikrop vücuda alındıktan 6 ile 12 saat içerisinde salmonella hastalığının belirtileri ortaya çıkıyor. İshal en önemli belirtiyken bunun yanı sıra baş ağrısı, karın ağrısı, kusma, bulantı ve yüksek ateş olabiliyor.

Bakteri, hafif gıda zehirlenmesinden ölümcül bakteriyel enfeksiyonlara, yani sepsise kadar giden bir grafik çizebiliyor. Hastalık genellikle 4-7 gün sürerken birçok kişi tedaviye gerek kalmadan süreç içinde iyişebiliyor.

SALMONELLA'NIN AŞISI VAR MI?

Salmonella enfeksiyonlarına karşı aşı bulunsa da koruyuculuğu yüksek değil. Bu nedenle salmonelladan korunmanın yollarını bilmek ve uygulamak büyük önem taşıyor.

İngiltere'de 'Kinder Sürpriz' alarmı: Salgına yol açtı ürünler toplatıldı
FOTOĞRAF 8
Title
İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), çikolata firması Ferrero'nun salgınla ilgili soruşturmalar devam ederken önlem olarak bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.
Title
Geri çağırmanın, \"salmonella salgınıyla olası bağlantısı\" nedeniyle olduğu ifade edildi.<br><br>
Title
Etkilenen ürünlerin son kullanma tarihi 11 Temmuz 2022 ve 7 Ekim 2022 arasında olan 2 partiyi kapsadığı belirtildi.<br><br>
Title
FSA yetkilisi Tina Potter, \"Özellikle Paskalya yaklaşırken, bu ürünlerin küçük çocuklar arasında popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri ve çocukların velilerini, evlerindeki ürünlerin geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye çağırıyoruz.\" dedi.<br><br>
Title
Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de açıklamasında bu son kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi.<br><br>
Title
İngiltere'de herhangi bir can kaybı görülmezken, toplam 63 vakanın çoğunun 5-6 yaş çocuklardan oluştuğu ifade edildi.<br><br>
Title
İngiltere'nin yanı sıra İrlanda, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da salmonella vakaları görüldüğü ve yumurtaların Belçika'da üretildiği açıklandı.<br><br>
Title
SALMONELLA NEDİR NASIL BULAŞIR?<br><br>Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.<br><br>
İngiltere'de 'Kinder Sürpriz' alarmı: Salgına yol açtı ürünler toplatıldı
İngiltere'de 60'tan fazla çocuğa, Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı bir salgında salmonella bulaştığı bildirildi. Kurum, bazı yumurta partilerini geri çağırdığını açıkladı.


Türk Büyükelçiliği Kieve döndü

Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü

G​eçici bir süre için Çernivtsi kentine taşınmıştı.
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olundu.
Obamanın yanında forsu söndü: ABD Başkanı Biden eski başkanın yanında gölgede kaldı

"Hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı."

İSKİ'nin talebi kabul edildi.

'En korkunç savaş suçları işleniyor.'

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

Türkiye'de en çok satılan otomotiv markaları.
Süper Lig <br>kulübünün sahibi olabilir

Süper Lig
kulübünün sahibi olabilir

​Barış görüşmeleri için geldiği Türkiye'den ayrılmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.