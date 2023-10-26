Strela-2, NATO rapor ismi adıyla SAM-7 Grail, GRAU-Index 9K32 bir IR güdümlü Rus yapımı silahtır.

SAM-7 füzesi ne zaman üretildi?

SAM-7 füzesi, Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen ve NATO rapor ismiyle SA-7 Grail olarak da bilinen bir omuzdan atmalı karadan havaya füzedir. 1968 yılında hizmete giren füze, 1970'lerden itibaren dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmıştır.

SAM-7 füzesi menzili ne kadar?

SAM-7 füzesi, kızılötesi güdümleme sistemine sahiptir. Füze, hedef uçağın motorundan yayılan kızılötesi ışınları takip ederek ona doğru yönlendirilir. Füzenin menzili 3-5 kilometre, maksimum hızı ise 2,7 Mach'tır. Savaş başlığı ise 2,8 kilogram ağırlığındadır.

SAM-7 füzesi, özellikle düşük irtifada uçan uçakları hedeflemek için tasarlanmıştır. Füze, oldukça basit ve hafif olduğu için, herhangi bir askeri eğitime sahip olmayan bir kişi tarafından da kullanılabilir. Bu özelliğinden dolayı, terörist gruplar tarafından da kullanılmıştır.

SAM-7 füzesi özellikleri neler?

SAM-7 füzesinin kullanıldığı bazı önemli olaylar şunlardır:

1973 Arap-İsrail Savaşı'nda, Suriyeli askerler tarafından İsrail savaş uçakları düşürmek için kullanılmıştır.

1980'li yıllarda, İran-Irak Savaşı'nda, her iki taraf tarafından da kullanılmıştır.

1991 Körfez Savaşı'nda, Irak ordusu tarafından Amerikan savaş uçakları düşürmek için kullanılmıştır.

2014 yılında, Ukrayna'da Donbas Savaşı'nda, her iki taraf tarafından da kullanılmıştır.

SAM-7 füzesi teknik özellikleri neler?

Uzunluğu: 1,4 m

Genişliği: 0,07 m

Motor: katı sıvı yakıtı Booster

Tapa: proximity tapası HE

Hızı: 1.75 Mach

Azami Menzil: 4,2 km

Ağırlığı: 10 kg

Hizmet Tavanı: 3,5 km

Harp başlığı: 1,15 kg HTA patlayıcı







