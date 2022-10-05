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ÖZET: Liverpool 2-0 Rangers

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Liverpool ile Rangers karşı karşıya geldi. A Grubu'nda Liverpool evinde, Rangers'ı 7. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 53. dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi. Şampiyonlar Ligi A Grubunda Liverpool 6, Ajax 3 puanla sıralandı. Rangers ise puansız son sırada yer aldı. Liverpool - Rangers maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi: Liverpool-Rangers özet izle: Golleri kim attı?
Liverpool Rangers maç özeti

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Rangers'ı Trent Alexander Arnold ve Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. 7. dakikada Trent Alexander Arnold'ın golüyle öne geçen Liverpool, devreyi 1-0 önde kapatırken 53. dakikada Mohamed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.

Liverpool Rangers özet görüntüleri
Liverpool Rangers özet görüntüleri

Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü korumayı başaran Liverpool, sahadan 3 puanla ayrıldı. Gruptaki dördüncü maçlarda Liverpool, deplasmanda Rangers'la karşılaşacak. Napoli'nin üçte üç yaparak 9 puana ulaştığı grupta Liverpool 6, Ajax 3 puanla sıralandı. Rangers ise puansız son sırada yer aldı.

Gruptaki diğer maçta ise Napoli, Ajax deplasmanında 6-1 gibi farklı bir skorla galip geldi. Napoli'nin gollerini Giacomo Raspadori 18 ve 47, Giovanni Di Lorenzo 33, Piotr Zielinski 45, Khvicha Kvaratskhelia 63, Giovanni Simeone 81. dakikada attı. Ajax'ın golü ise 9. dakikada Muhammed Kudus'ten geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftanın sonuçları

Günün karşılaşmaları ve alınan skorlar şöyle:

  • Liverpool - Rangers: 2-0
  • Ajax - Napoli: 1- 6
  • Porto - Bayern Leverkusen: 2 - 0
  • Club Brugge - Atletico Madrid: 2- 0
  • Bayern Münih - Viktoria Plzen: 5 - 0
  • Marsilya - Sporting: 4 - 1
  • Eintracht Frankfurt - Tottenham: 0

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