UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç programı
4. hafta maçları bugün oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak. Futbolseverleri birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlar bekliyor. A Grubunda 4 puanla ikinci sırada yer alan temsilcimiz
deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Günün dikkat çeken maçları arasında ise Milan - PSG karşılaşması bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç programı ve fikstürü haberimizde.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
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#Şampiyonlar Ligi fikstür
1 saat önce