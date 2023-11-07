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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta heyecanı bugün başlıyor. E, F, G ve H grubunda bugün toplamda 8 maç oynanacak. Günün önemli maçları arasında Milan - PSG, Borussia Dortmund - Newcastle United, Manchester City - Young Boys ve Shakhtar Donetsk - Barcelona karşılaşmaları bulunuyor. Temsilcimiz Galatasaray ise A grubunda yarın Bayern Münih deplasmanında olacak. Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç programı ve fikstürüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:05 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 14:07 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç programı

4. hafta maçları bugün oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak. Futbolseverleri birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlar bekliyor. A Grubunda 4 puanla ikinci sırada yer alan temsilcimiz
deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Günün dikkat çeken maçları arasında ise Milan - PSG karşılaşması bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç programı ve fikstürü haberimizde.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI


Galatasaray tek kale oynadığı maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Galatasaray tek kale oynadığı maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten maçta Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile sarı-kırmızılılar net pozisyonları kaçırdı. İkinci yarıda Bayern Münih 2 gol daha buldu ve maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Goller dakika 8' Kingsley Coman, 30' Mauro Icardi (pen.), 73' Harry Kane ve 79' J. Musiala'dan geldi. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi A grubunda 4 puanda kalarak 2. sırada yer aldı. Bayern Münih ise 3'te 3 yaparak 9 puanla 1. sırada yer aldı. Galatasaray - Bayern Münih maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.




#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi fikstür
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