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Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin oynadığı maçların ardından 15. sıradaki yerini korudu. Dün akşam temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamalarında 3. hafta maçlarını oynadı. Fenerbahçe evinde Ludogorets’i 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda Bodo Glimt’e 3-1 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Galatasaray Bayern Münih’e üstün oynadığı maçta 3-1 mağlup oldu. Peki, Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasında puanı kaç? İşte detaylar.

09:52 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum,
’nde Galatasaray, Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oynadığı maçların ardından araştırılıyor. Temsilcilerimiz dün akşam
’nde gruplarda 3. maçlarını oynadı ve 1 galibiyet 1 mağlubiyet alındı. Şampiyonlar Ligi’nde ise
talihsiz bir yenilgi aldı ve UEFA ülke sıralamasında puanımız güncellendi. Peki, Türkiye sıralamada kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte detaylar.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin güncel son durumu ve ilk
15
sıra şöyle;

23 - İsveç: 21.500

22 - Güney Kıbrıs: 21.850

21 - Hırvatistan: 23.025

20 - Polonya: 23.625

19 - Yunanistan: 26.125

18 - İsrail: 26.375

17 - Ukrayna: 26.600

16 - Sırbistan: 27.775

15 - Norveç: 27.875

14 - Danimarka: 28.200

13 - Çekya: 27.550

12 - İsviçre: 30.775

11 - Avusturya: 31.000

10 - İskoçya: 32.650

09 - TÜRKİYE: 35.350

08 - Belçika: 41.800

07 - Portekiz: 49.816

06 - Fransa: 56.331

05 - Hollanda: 57.100

04 - Almanya: 73.624

03 - İtalya: 75.855

02 - İspanya: 79.614

01 - İngiltere: 93.178

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 3 TAKIMLA KATILMA ŞANSI

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren takımlar yeni formatta mücadele edecek.

Bu yıl ülke puanı sıralamasında zirvede yer alan Türkiye'nin, 36 takımın katılacağı Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım gönderme şansı doğdu.

HEDEF İLK 2 SIRA

Bu sezonun ülke puanlarına bakıldığında Türkiye zirvede yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatta; Ülke puanları sıralamasında ilk iki sırada yer alan takımlara da birer kontenjan ayrıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da topladığı puanlarla Türkiye'nin ilk iki sırada yer almasını sağlarsa, yeni statü gereği bir sonraki sezon Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım birden gönderebilecek.


Galatasaray tek kale oynadığı maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Galatasaray tek kale oynadığı maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten maçta Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile sarı-kırmızılılar net pozisyonları kaçırdı. İkinci yarıda Bayern Münih 2 gol daha buldu ve maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Goller dakika 8' Kingsley Coman, 30' Mauro Icardi (pen.), 73' Harry Kane ve 79' J. Musiala'dan geldi. Temsilcimiz bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi A grubunda 4 puanda kalarak 2. sırada yer aldı. Bayern Münih ise 3'te 3 yaparak 9 puanla 1. sırada yer aldı. Galatasaray - Bayern Münih maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.


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#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
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