Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?
23 - İsveç: 21.500
22 - Güney Kıbrıs: 21.850
21 - Hırvatistan: 23.025
20 - Polonya: 23.625
19 - Yunanistan: 26.125
18 - İsrail: 26.375
17 - Ukrayna: 26.600
16 - Sırbistan: 27.775
15 - Norveç: 27.875
14 - Danimarka: 28.200
13 - Çekya: 27.550
12 - İsviçre: 30.775
11 - Avusturya: 31.000
10 - İskoçya: 32.650
09 - TÜRKİYE: 35.350
08 - Belçika: 41.800
07 - Portekiz: 49.816
06 - Fransa: 56.331
05 - Hollanda: 57.100
04 - Almanya: 73.624
03 - İtalya: 75.855
02 - İspanya: 79.614
01 - İngiltere: 93.178
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 3 TAKIMLA KATILMA ŞANSI
Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezondan itibaren takımlar yeni formatta mücadele edecek.
Bu yıl ülke puanı sıralamasında zirvede yer alan Türkiye'nin, 36 takımın katılacağı Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım gönderme şansı doğdu.
HEDEF İLK 2 SIRA
Bu sezonun ülke puanlarına bakıldığında Türkiye zirvede yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatta; Ülke puanları sıralamasında ilk iki sırada yer alan takımlara da birer kontenjan ayrıldı.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da topladığı puanlarla Türkiye'nin ilk iki sırada yer almasını sağlarsa, yeni statü gereği bir sonraki sezon Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım birden gönderebilecek.