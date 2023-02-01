Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat Çarşamba günü akşam saat 18.00 ile 2 Şubat gece yarısına kadar il genelinde, kuvvetli kar, güney ilçeleri Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge, Doğanyol ile kuzey ilçelerinde Arapgir, Arguvan ve Hekimhan’da yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Malatya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.