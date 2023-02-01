Kış kuraklığı riski ile karşı karşıya kalan Samsun’da bazı ilçelerde kar yağışı başladı. Özellikle kış mevsiminde yaz havası yaşayan Samsun’da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini soğuk havaya bıraktı. Dron ile görüntülenen ilçede evlerin çatıları ve ağaçlar karla kaplandığı görüldü. Kavak Belediyesi ise ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
15:40 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Samsun 5 günlük hava durumu
Samsun’un Kavak ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve Samsun-Ankara karayolu beyaza büründü.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.