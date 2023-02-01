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Samsun’un Kavak ilçesi beyaz örtüye büründü

Kış kuraklığı riski ile karşı karşıya kalan Samsun’da bazı ilçelerde kar yağışı başladı. Özellikle kış mevsiminde yaz havası yaşayan Samsun’da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini soğuk havaya bıraktı. Dron ile görüntülenen ilçede evlerin çatıları ve ağaçlar karla kaplandığı görüldü. Kavak Belediyesi ise ilçede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

15:40 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Samsun 5 günlük hava durumu

Samsun 5 günlük hava durumu

#Samsun
#Kavak
#meteoroloji
#hava durumu
#kar
#kış
1 saat önce
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Samsun’un Kavak ilçesi beyaz örtüye büründü
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