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Samsun 5 günlük hava durumu
Samsun’un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucunda Samsun-Ankara karayolu beyaza büründü. Kayganlaşan yollar sürücüler için tehlike oluştururken kimi vatandaşlar ise kar yağışının keyfini çıkardı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Samsun merkez ve yüksek kesimlerde yağışlarını devam edeceği, yüksek kesimlerde kar yağışı, kıyı kesimlerde ise karla karışık yağmur beklendiği bildirildi. Samsun-Ankara karayolunda yer yer kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.