|
Özgün

Samsun’un yüksek kesimlerinde yoğun kar

Samsun şehir merkezinde karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, yükseklerde kar şeklinde kendini gösterdi. Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ağaç dalları kar örtüsüyle kaplanan yerler kartpostallık görüntüler oluşturdu. yolculuk yapan kimi vatandaşlar yol kenarlarında durarak karın keyfini çıkardı. Samsun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:24 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Samsun 5 günlük hava durumu

Samsun 5 günlük hava durumu

Samsun’un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucunda Samsun-Ankara karayolu beyaza büründü. Kayganlaşan yollar sürücüler için tehlike oluştururken kimi vatandaşlar ise kar yağışının keyfini çıkardı.

SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Samsun 5 günlük hava durumu için

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Samsun merkez ve yüksek kesimlerde yağışlarını devam edeceği, yüksek kesimlerde kar yağışı, kıyı kesimlerde ise karla karışık yağmur beklendiği bildirildi. Samsun-Ankara karayolunda yer yer kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.





#Samsun
#kar
#kış
#meteoroloji
#hava durumu
1 saat önce
default-profile-img
Samsun’un yüksek kesimlerinde yoğun kar
Bakan Muş açıklamalarda bulunuyor
İstanbul'dan deprem bölgesine yeni arama kurtarma ekipleri yola çıktı
Yaralı depremzedeler gemiyle Mersin'e getirildi
Anayasanın 119. maddesi neyi içeriyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde yaşanan 10 ilde 3 ay sürecek OHAL kararı aldık
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.