Sinop ve ilçelerine bağlı yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Ekipler gece boyunca kar etkili olan ana yolları tuzlama ve temizleme çalışmaları sürdürürken, kar yağışı 8 ilçede toplam 140 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için tüm ilçelerde toplamda 55 iş makinesi ile 111 personelin çalışma sürdürdüğü belirtildi. Öncelikle ana yollar ve acil ihbarlar olmak üzere çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Sinop 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.