Samsun seçim sonuçları
Samsun seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Samsun Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. 2023 Samsun cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Samsun milletvekili seçim sonuçları için heyecan oy verme işleminin başlamasıyla birlikte daha da arttı.
Samsun’da hangi parti kaç milletvekili kazandı?
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 9 milletvekili çıkarabilen Samsun ilinin 5 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 2 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,41 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Samsun seçimlerini kim kazandı? Samsun Cumhurbaşkanlığı, milletvekili, belediye seçim sonuçları nedir? Samsun’da hangi parti, kimin adayı kazandı? İşte Samsun seçim sonuçları haberi.
AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Mehmet Muş
2- Çiğdem Karaaslan
3- Yusuf Ziya Yılmaz
4- Orhan Kırcalı
5- Ersan Aksu
6- Mücahit Yılmaz
7- Havva Şen Saygın
8- Uğur Etli
9- İrfan Şenocak
CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Murat Çan
2. Mehmet Karaman
3. Mustafa Yeşilyurt
4. Nazan Güneysu
5. Mehmet Özdağ
6. Suat Yıldız
7. Neşe Kangüleç
8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9. Özler Yılmaz
İYİ PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Erhan Usta
2- İmren Nilay Tüfekçi
3- Ahmet Karkucak
4- Yunus Gün
5- Birsen Öztürk
6- Halil İbrahim Yalgın
7- Efe Aydın
8- Ufuk Gülşen
9- Kazım Can Şen
MHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 İLYAS TOPSAKAL
2 ABDULLAH KARAPIÇAK
3 HÜSEYİN DEMİR
4 BERFİN KARA
5 YUNİS AKSU
6 YAŞAR DURSUN
7 İBRAHİM YÜKSEL
8 HAMİ KORKMAZLI
9 ABDÜLVAHİT VARDAR
YEŞİL SOL PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- EMEL ZENGİN ÇAKIR
2- SAVAŞ KARADUMAN
3- MENEKŞE TUREN
4- MAHMUT SÜRMELİ
5- GÜNER KARADUMAN
6- VEDAT ÜNAL
7- AHMET YALÇIN
8- OSMAN BAYRAK
9- ORHAN GAZİ KOFOĞLU
TİP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ARSLAN BOLAT
ÖZGE GÖKSU
TUNAHAN GÖK
ONUR ÇELİK
GÜLCAY KAYA
HİLMİ ÖZDEMİR
ARAL DEMİRCAN
KEMAL SERDAR ERBİL
BUSE BADE İSKENT
MEMLEKET PARTİSİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1: Recep Kılıç
2: Mualla Gülşah Bölükbaş
3: Rüstem Kara
4: Seyit Ahmet Koçak
5: Ali Yılmaz
6: Savaş Yalçın
7: Doğukan Ekiz
8: Alptekin Özçelik
9: Mehmet Mert Coşar
14 Mayıs 2023 Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Samsun milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Samsun hangi parti ne kadar oy aldı? Samsun’da hangi parti kazandı?
- AK Parti % 52
- CHP % 17,3
- MHP % 16,2
- İYİ Parti % 10,9
- HDP % 1,8
Samsun yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Demir oyların % 47,37’sini alırken, İYİ Parti adayı Hayati Tekin ise oyların % 26,67’sini aldı.
Samsun İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- AK Parti % 56,14
- İYİ Parti % 18,38
- CHP % 12,82
- SP % 4,19
- BBP % 2,12
- MHP % 2,07
SAMSUN’UN İLÇELERİ NELER?
Samsun'un ilçeleri, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Samsun ilinin 17 ilçesini ve istatistiklerini içeren listedir
Merkez ilçeler:
Atakum
Canik
İlkadım
Tekkeköy
19 Mayıs
Alaçam
Asarcık
Ayvacık
Bafra
Çarşamba
Havza
Kavak
Ladik
Salıpazarı
Terme
Vezirköprü
Yakakent
SAMSUN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?
2018 Türkiye genel seçimlerinde resmî adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi, bu seçimde Samsun ilinin 9 milletvekili seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılmıştır.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1