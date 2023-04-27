Samsun seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Samsun Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. 2023 Samsun cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Samsun milletvekili seçim sonuçları için heyecan oy verme işleminin başlamasıyla birlikte daha da arttı.

Samsun’da hangi parti kaç milletvekili kazandı?

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 9 milletvekili çıkarabilen Samsun ilinin 5 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 2 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %88,41 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Samsun seçimlerini kim kazandı? Samsun Cumhurbaşkanlığı, milletvekili, belediye seçim sonuçları nedir? Samsun’da hangi parti, kimin adayı kazandı? İşte Samsun seçim sonuçları haberi.

AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mehmet Muş

2- Çiğdem Karaaslan

3- Yusuf Ziya Yılmaz

4- Orhan Kırcalı

5- Ersan Aksu

6- Mücahit Yılmaz

7- Havva Şen Saygın

8- Uğur Etli

9- İrfan Şenocak

CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Murat Çan

2. Mehmet Karaman

3. Mustafa Yeşilyurt

4. Nazan Güneysu

5. Mehmet Özdağ

6. Suat Yıldız

7. Neşe Kangüleç

8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

9. Özler Yılmaz

İYİ PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Erhan Usta

2- İmren Nilay Tüfekçi

3- Ahmet Karkucak

4- Yunus Gün

5- Birsen Öztürk

6- Halil İbrahim Yalgın

7- Efe Aydın

8- Ufuk Gülşen

9- Kazım Can Şen

MHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İLYAS TOPSAKAL

2 ABDULLAH KARAPIÇAK

3 HÜSEYİN DEMİR

4 BERFİN KARA

5 YUNİS AKSU

6 YAŞAR DURSUN

7 İBRAHİM YÜKSEL

8 HAMİ KORKMAZLI

9 ABDÜLVAHİT VARDAR

YEŞİL SOL PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- EMEL ZENGİN ÇAKIR

2- SAVAŞ KARADUMAN

3- MENEKŞE TUREN

4- MAHMUT SÜRMELİ

5- GÜNER KARADUMAN

6- VEDAT ÜNAL

7- AHMET YALÇIN

8- OSMAN BAYRAK

9- ORHAN GAZİ KOFOĞLU

TİP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ARSLAN BOLAT

ÖZGE GÖKSU

TUNAHAN GÖK

ONUR ÇELİK

GÜLCAY KAYA

HİLMİ ÖZDEMİR

ARAL DEMİRCAN

KEMAL SERDAR ERBİL

BUSE BADE İSKENT

MEMLEKET PARTİSİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1: Recep Kılıç

2: Mualla Gülşah Bölükbaş

3: Rüstem Kara

4: Seyit Ahmet Koçak

5: Ali Yılmaz

6: Savaş Yalçın

7: Doğukan Ekiz

8: Alptekin Özçelik

9: Mehmet Mert Coşar

14 Mayıs 2023 Samsun Seçim Sonuçları

2023 Samsun cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Samsun milletvekilleri burada yer alacaktır.

Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 66,6’sını alırken, Muharrem İnce Samsun Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre oyların yüzde 23,1’ini aldı. Merak Akşener yüzde 8,9, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini aldı.

Samsun milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Samsun oy oranı % 68,2 olurken, AK Parti 5, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Samsun oy oranı na bakıldığında, ittifak oyların yüzde 29,6’sını alarak CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Samsun hangi parti ne kadar oy aldı? Samsun’da hangi parti kazandı?

AK Parti % 52 CHP % 17,3 MHP % 16,2 İYİ Parti % 10,9 HDP % 1,8

Samsun yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Demir oyların % 47,37’sini alırken, İYİ Parti adayı Hayati Tekin ise oyların % 26,67’sini aldı.

Samsun İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 56,14

İYİ Parti % 18,38

CHP % 12,82

SP % 4,19

BBP % 2,12

MHP % 2,07

SAMSUN’UN İLÇELERİ NELER?

Samsun'un ilçeleri, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Samsun ilinin 17 ilçesini ve istatistiklerini içeren listedir

Merkez ilçeler:

Atakum

Canik

İlkadım

Tekkeköy

Diğer ilçeler:

19 Mayıs

Alaçam

Asarcık

Ayvacık

Bafra

Çarşamba

Havza

Kavak

Ladik

Salıpazarı

Terme

Vezirköprü

Yakakent

SAMSUN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

2018 Türkiye genel seçimlerinde resmî adıyla 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi, bu seçimde Samsun ilinin 9 milletvekili seçilmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli (2018)

Milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları



