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Samsun seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

2023 Samsun seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Samsun'da 1.023.803 seçmen 3.417 sandıkta oy kullandı. YSK'nın yayın yasağının kalkmasıyla birlikte Samsun seçim sonuçları belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Samsun'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Samsun milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Samsun seçim sonuçlarına göre Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

19:08 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Samsun seçim sonuçları

Samsun seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 2023 Gaziantep seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. 2023 Samsun seçim sonuçları belli oldu.

2023 Samsun Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Samsun seçim sonuçları belli oldu.

AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mehmet Muş

2- Çiğdem Karaaslan

3- Yusuf Ziya Yılmaz

4- Orhan Kırcalı

5- Ersan Aksu

6- Mücahit Yılmaz

7- Havva Şen Saygın

8- Uğur Etli

9- İrfan Şenocak

CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Murat Çan

2. Mehmet Karaman

3. Mustafa Yeşilyurt

4. Nazan Güneysu

5. Mehmet Özdağ

6. Suat Yıldız

7. Neşe Kangüleç

8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

9. Özler Yılmaz

İYİ PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Erhan Usta

2- İmren Nilay Tüfekçi

3- Ahmet Karkucak

4- Yunus Gün

5- Birsen Öztürk

6- Halil İbrahim Yalgın

7- Efe Aydın

8- Ufuk Gülşen

9- Kazım Can Şen

MHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İLYAS TOPSAKAL

2 ABDULLAH KARAPIÇAK

3 HÜSEYİN DEMİR

4 BERFİN KARA

5 YUNİS AKSU

6 YAŞAR DURSUN

7 İBRAHİM YÜKSEL

8 HAMİ KORKMAZLI

9 ABDÜLVAHİT VARDAR

MEMLEKET PARTİSİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1: Recep Kılıç

2: Mualla Gülşah Bölükbaş

3: Rüstem Kara

4: Seyit Ahmet Koçak

5: Ali Yılmaz

6: Savaş Yalçın

7: Doğukan Ekiz

8: Alptekin Özçelik

9: Mehmet Mert Coşar

2018 Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 66,6’sını alırken, Muharrem İnce Samsun Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 23,1’ini aldı. Merak Akşener yüzde 8,9, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini aldı.

2018 Samsun milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Samsun oy oranı
% 68,2 olurken, AK Parti 5, MHP 1 milletvekili çıkardı.
Millet İttifakı Samsun oy oranı
na bakıldığında, ittifak oyların yüzde 29,6’sını alarak CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Samsun'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 52
  2. CHP % 17,3
  3. MHP % 16,2
  4. İYİ Parti % 10,9
  5. HDP % 1,8

Samsun kaç milletvekili çıkarıyor?

Samsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 milletvekili göndermektedir.

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Samsun yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Demir oyların % 47,37’sini alırken, İYİ Parti adayı Hayati Tekin ise oyların % 26,67’sini aldı.

2019 Samsun İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 56,14

İYİ Parti % 18,38

CHP % 12,82

SP % 4,19

BBP % 2,12

MHP % 2,07

Samsun ilçeleri hangileri?

Samsun'un ilçeleri, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Samsun ilinin 17 ilçesini ve istatistiklerini içeren listedir

Merkez ilçeler:

Atakum

Canik

İlkadım

Tekkeköy

Diğer ilçeler:

19 Mayıs

Alaçam

Asarcık

Ayvacık

Bafra

Çarşamba

Havza

Kavak

Ladik

Salıpazarı

Terme

Vezirköprü

Yakakent

Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Erzurum 2023 seçim sonuçları açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Erzurum'da 509.587 seçmen 2.236 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Erzurum 6 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, Erzurum seçim sonuçları ne oldu? Erzurum'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Erzurum milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Erzurum seçim sonuçlarına göre Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Horasan, Oltu, Karayazı Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Diyarbakır seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır ittifak seçim sonuçları Kayapınar, Bağlara, Yenişehir, Ergani, Bismil, Sur, Silvan, Çınar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Diyarbakır milletvekili dağılımı.

Bursa Cumhurbaşkanı seçimi 2023 oy oranları milletvekili seçim sonuçları
Bursa Cumhurbaşkanı seçimi 2023 oy oranları milletvekili seçim sonuçları

Bursa seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Bursalılar sandık başına gitti. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. 2023 seçimleri için Bursa’da 2.365.766 seçmen 6.865 sandıkta oy kullanacak. Bursa 20 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Bursa'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Bursa milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Bursa seçim sonuçlarına göre Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Gemlik, Mudanya, Gürsu, Mustafakemalpaşa Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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Tokat seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları