Samsun seçim sonuçları
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 2023 Gaziantep seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. 2023 Samsun seçim sonuçları belli oldu.
2023 Samsun Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Samsun seçim sonuçları belli oldu.
AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Mehmet Muş
2- Çiğdem Karaaslan
3- Yusuf Ziya Yılmaz
4- Orhan Kırcalı
5- Ersan Aksu
6- Mücahit Yılmaz
7- Havva Şen Saygın
8- Uğur Etli
9- İrfan Şenocak
CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Murat Çan
2. Mehmet Karaman
3. Mustafa Yeşilyurt
4. Nazan Güneysu
5. Mehmet Özdağ
6. Suat Yıldız
7. Neşe Kangüleç
8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır
9. Özler Yılmaz
İYİ PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Erhan Usta
2- İmren Nilay Tüfekçi
3- Ahmet Karkucak
4- Yunus Gün
5- Birsen Öztürk
6- Halil İbrahim Yalgın
7- Efe Aydın
8- Ufuk Gülşen
9- Kazım Can Şen
MHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 İLYAS TOPSAKAL
2 ABDULLAH KARAPIÇAK
3 HÜSEYİN DEMİR
4 BERFİN KARA
5 YUNİS AKSU
6 YAŞAR DURSUN
7 İBRAHİM YÜKSEL
8 HAMİ KORKMAZLI
9 ABDÜLVAHİT VARDAR
MEMLEKET PARTİSİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1: Recep Kılıç
2: Mualla Gülşah Bölükbaş
3: Rüstem Kara
4: Seyit Ahmet Koçak
5: Ali Yılmaz
6: Savaş Yalçın
7: Doğukan Ekiz
8: Alptekin Özçelik
9: Mehmet Mert Coşar
2018 Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Samsun Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 66,6’sını alırken, Muharrem İnce Samsun Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 23,1’ini aldı. Merak Akşener yüzde 8,9, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini aldı.
2018 Samsun milletvekili genel seçim sonuçları
2018 Samsun'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 52
- CHP % 17,3
- MHP % 16,2
- İYİ Parti % 10,9
- HDP % 1,8
Samsun kaç milletvekili çıkarıyor?
Samsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 9 milletvekili göndermektedir.
24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Samsun yerel seçim sonuçları
AK Parti’nin Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Demir oyların % 47,37’sini alırken, İYİ Parti adayı Hayati Tekin ise oyların % 26,67’sini aldı.
2019 Samsun İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 56,14
İYİ Parti % 18,38
CHP % 12,82
SP % 4,19
BBP % 2,12
MHP % 2,07
Samsun ilçeleri hangileri?
Samsun'un ilçeleri, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Samsun ilinin 17 ilçesini ve istatistiklerini içeren listedir
Merkez ilçeler:
Atakum
Canik
İlkadım
Tekkeköy
Diğer ilçeler:
19 Mayıs
Alaçam
Asarcık
Ayvacık
Bafra
Çarşamba
Havza
Kavak
Ladik
Salıpazarı
Terme
Vezirköprü
Yakakent