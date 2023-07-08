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Samsung Galaxy M34 5G özellikleri ve fiyatı

Samsung yeni fiyat-performans canavarı telefonu Galaxy M34 5G’yi tanıttı. Dünyanın en çok satan telefon markalarından biri olan Güney Koreli şirket Samsung, yeni telefonu Galaxy M34 ile özellikle fiyat konusunda oldukça iddialı. Üstün donanımlara sahip 6,5 inçlik telefonda batarya ve kamera özellikleri ön plana çıkıyor. Peki, Samsung Galaxy M34 5G özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte soruların yanıtları.

11:06 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
SAMSUNG GALAXY M34 5G özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

SAMSUNG GALAXY M34 5G özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni telefonu Galaxy M34 5G’yi kullanıcılarla buluşturdu. Donanım, tasarım ve fiyatıyla dikkat çeken telefonun 15 temmuz itibariyle satışı çıkması bekleniyor. Peki Samsung Galaxy M34 5G özellikleri neler? İşte detaylar.

SAMSUNG GALAXY M34 5G ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Exynos 1280

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 25W

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy M34 5G, Super AMOLED Plus ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 1280 işlemcisinden alan telefonda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor.

Cihazın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera mevcut. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Samsung marka yeni akıllı telefon modelinde 128 GB depolama alanı mevcut. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

SAMSUNG GALAXY M34 5G FİYATI NE KADAR?

Prizma Gümüşü, Gece Mavisi ve Şelale Mavisi renklerinde gelen Galaxy M34 5G, 15 Temmuz'dan itibaren satışa çıkacak. Telefonun 6GB RAM+128GB depolama sürümü 217 dolar, 8GB+128GB seçeneği ise, 229 fiyata sahip.

Samsung Galaxy M34 5G 6GB RAM+128GB Türkiye satışı tahmini olarak 5.600 TL civarında olması bekleniyor.

Samsung Galaxy M34 5G 8GB+128GB seçeneğinin ise tahmini olarak 6.000 TL civarında çıkması bekleniyor.



#Samsung
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#android telefon
42 dakika önce
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