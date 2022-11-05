Özgün Samsung Galaxy S23 ne zaman tanıtılacak?
ÖZGÜN HABERLER

Samsung Galaxy S23 ne zaman tanıtılacak?

Dünyanın en çok satan telefon markalarından Samsung’un yeni telefonu Galaxy S23 serisi, sızdırılan bilgilere göre 5 Ocak 2023 yada 8 Şubat’ta tanıtılacak. 5 Ocak’ta ön siparişlerin alınabileceği söylenirken bu tarihin daha erken yani Aralık ayında olabileceği de söyleniyor. Şirkete yakın bir kaynak, “Samsung Electronics, gelecek yıl Şubat ayının ilk haftasında bir sonraki ürününü tanıtmak için San Francisco, ABD’de bir Unpacked etkinliği düzenlemeyi planlıyor.” ifadelerine yer verdi. Peki Samsung Galaxy S23 serisinin özellikleri ne olacak? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung Galaxy S23, S23 Ultra ve S23 Plus özellikleri neler?
Samsung Galaxy S23

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi serisi Galaxy S23 yepyeni bir tasarım, yükseltilmiş işlemciler, yeni kamera sistemleri ve muhtemelen bazı yeni renkler dahil olmak üzere bir dizi yeni özellikle 8 Şubat 2023'te tanıtılması bekleniyor. İnsanlar telefonun özellikleri ve fiyatı konusunda araştırmalarda bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY S23 ÖZELLİKLERİ

Samsung, yeni amiral gemisi modellerini Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle tanıtacak. SM8550 koduyla piyasaya sürülecek işlemcide verimlilik iyileştirmeleri gerçekleştirildiği belirtiliyor. Qualcomm’un yeni işlemci için TSMC ile çalışacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.


GALAXY S23 ULTRA

EKRAN - 6.8-inch, 3080 x 1440 pixels, 500ppi, 1-120Hz Dynamic AMOLED, Gorilla Glass Victus

BOYUT - 163.4×78.1×8.9 mm

ARKA KAMERA - Custom 200MP ISOCELL HPX sensor, OIS, Dual PDAF

TELEFOTO KAMERA - 10MP, 3.0X optical zoom, F2.4 aperture, 69mm, 1/3.52" sensor boyutu

PERİSKOPİK KAMERA - 10MP, 10.0X optical zoom, F4.9 aperture, 230mm, 1/3.52" sensör boyutu

ULTRA GENİŞ KAMERA - 12MP, F2.2 aperture, 13mm, 1/2.55" sensör boyutu

İŞLEMCİ, RAM VE DEPOLAMA - Snapdragon 8 Gen 2, 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB, 12GB RAM + 1TB depolama

PİL - 5,000mAh, 45W kablolu, 15W kablosuz sarj

GALAXY S23 PLUS

EKRAN - 6.6-inch, 2340 X 1080 pixels, 390ppi, 48-120Hz Dynamic AMOLED, Gorilla Glass Victus

BOYUT - 157.4 x 75.8 x 7.6mm

ARKA KAMERA - 50MP, F1.8 aperture, 23mm, 1/1.56" sensor size, OIS, PDAF

TELEFOTO KAMERA - 10MP, 3.0X optical zoom, F2.4 aperture, 69mm, 1/3.94" sensör boyutu

PERİSKOPİK KAMERA - YOK

ULTRA GENİŞ KAMERA - 12MP, F2.2 aperture, 13mm, 1/2.55" sensör boyutu

İŞLEMCİ, RAM ve DEPOLAMA - Snapdragon 8 Gen 2, 8GB RAM + 128GB, 8GB + 256GB depolama

PİL - 4,700mAh, 45W kablolu, 15W kablosuz şarj

GALAXY S23

EKRAN - 6.1-inch, 2340 x 1080 pixels, 422ppi, 48-120Hz Dynamic AMOLED, Gorilla Glass Victus

BOYUT - 146 x 70.6 x 7.6mm

ARKA KAMERA - 50MP, F1.8 aperture, 23mm, 1/1.56" sensor size, OIS, PDAF

TELEFOTO KAMERA - 10MP, 3.0X optical zoom, F2.4 aperture, 69mm, 1/3.94" sensör boyutu

PERİSKOPİK KAMERA - YOK

ULTRA GENİŞ KAMERA - 12MP, F2.2 aperture, 13mm, 1/2.55" sensör boyutu

İŞLEMCİ, RAM ve DEPOLAMA - Snapdragon 8 Gen 2, 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB depolama

PİL - 3,900mAh, 25 kablolu, 15W kablosuz şarj

Yeni Samsung Galaxy A04S fiyatı ve özellikleri
ÖZGÜN
Yeni Samsung Galaxy A04S fiyatı ve özellikleri
İlkel bir apartman gibi

İlkel bir apartman gibi

Dört bin yıl önce sığınmak için yapılmış.
10 adet Togg alacaklar

10 adet Togg alacaklar

​Belediye meclis toplantısında karar verdiler.
Dünyadasöz sahibi konuma geldik

Dünyada
söz sahibi konuma geldik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​İçişleri'nden uyuşturucu ile mücadele açıklaması.

​Rusya'nın başkenti Moskova'da kafe yangını.
Fatsa'nın ilk<br>kadın dolmuş şoförü

Fatsa'nın ilk
kadın dolmuş şoförü

​Eşinin elinden dolmuşu aldı erkeklere taş çıkartıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Kiev'e gitti.

Fed'ten ​ABD için kritik enflasyon uyarısı.

​Putin doğalgazı kesince yaptırımları kaldırdılar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

​Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı var.

​Türkiye'de geliştirilen tüm parçaların Togg ile birlikte üretilecek.

Musk şirketler ve kongre arasında sıkıştı.

'Nasıl olsa bir şey olmuyor' algısına yol açmış olabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.