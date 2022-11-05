Samsung Galaxy S23 ne zaman tanıtılacak? Dünyanın en çok satan telefon markalarından Samsung’un yeni telefonu Galaxy S23 serisi, sızdırılan bilgilere göre 5 Ocak 2023 yada 8 Şubat’ta tanıtılacak. 5 Ocak’ta ön siparişlerin alınabileceği söylenirken bu tarihin daha erken yani Aralık ayında olabileceği de söyleniyor. Şirkete yakın bir kaynak, “Samsung Electronics, gelecek yıl Şubat ayının ilk haftasında bir sonraki ürününü tanıtmak için San Francisco, ABD’de bir Unpacked etkinliği düzenlemeyi planlıyor.” ifadelerine yer verdi. Peki Samsung Galaxy S23 serisinin özellikleri ne olacak? İşte detaylar.

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