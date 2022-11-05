Samsung Galaxy S23 ne zaman tanıtılacak?

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi serisi Galaxy S23 yepyeni bir tasarım, yükseltilmiş işlemciler, yeni kamera sistemleri ve muhtemelen bazı yeni renkler dahil olmak üzere bir dizi yeni özellikle 8 Şubat 2023'te tanıtılması bekleniyor. İnsanlar telefonun özellikleri ve fiyatı konusunda araştırmalarda bulunuyor.
SAMSUNG GALAXY S23 ÖZELLİKLERİ
Samsung, yeni amiral gemisi modellerini Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle tanıtacak. SM8550 koduyla piyasaya sürülecek işlemcide verimlilik iyileştirmeleri gerçekleştirildiği belirtiliyor. Qualcomm’un yeni işlemci için TSMC ile çalışacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
GALAXY S23 ULTRA
EKRAN - 6.8-inch, 3080 x 1440 pixels, 500ppi, 1-120Hz Dynamic AMOLED, Gorilla Glass Victus
BOYUT - 163.4×78.1×8.9 mm
ARKA KAMERA - Custom 200MP ISOCELL HPX sensor, OIS, Dual PDAF
TELEFOTO KAMERA - 10MP, 3.0X optical zoom, F2.4 aperture, 69mm, 1/3.52" sensor boyutu
PERİSKOPİK KAMERA - 10MP, 10.0X optical zoom, F4.9 aperture, 230mm, 1/3.52" sensör boyutu
ULTRA GENİŞ KAMERA - 12MP, F2.2 aperture, 13mm, 1/2.55" sensör boyutu
İŞLEMCİ, RAM VE DEPOLAMA - Snapdragon 8 Gen 2, 12GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB, 12GB RAM + 1TB depolama
PİL - 5,000mAh, 45W kablolu, 15W kablosuz sarj
GALAXY S23 PLUS
EKRAN - 6.6-inch, 2340 X 1080 pixels, 390ppi, 48-120Hz Dynamic AMOLED, Gorilla Glass Victus
BOYUT - 157.4 x 75.8 x 7.6mm
ARKA KAMERA - 50MP, F1.8 aperture, 23mm, 1/1.56" sensor size, OIS, PDAF
TELEFOTO KAMERA - 10MP, 3.0X optical zoom, F2.4 aperture, 69mm, 1/3.94" sensör boyutu
PERİSKOPİK KAMERA - YOK
ULTRA GENİŞ KAMERA - 12MP, F2.2 aperture, 13mm, 1/2.55" sensör boyutu
İŞLEMCİ, RAM ve DEPOLAMA - Snapdragon 8 Gen 2, 8GB RAM + 128GB, 8GB + 256GB depolama
PİL - 4,700mAh, 45W kablolu, 15W kablosuz şarj
GALAXY S23
EKRAN - 6.1-inch, 2340 x 1080 pixels, 422ppi, 48-120Hz Dynamic AMOLED, Gorilla Glass Victus
BOYUT - 146 x 70.6 x 7.6mm
ARKA KAMERA - 50MP, F1.8 aperture, 23mm, 1/1.56" sensor size, OIS, PDAF
TELEFOTO KAMERA - 10MP, 3.0X optical zoom, F2.4 aperture, 69mm, 1/3.94" sensör boyutu
PERİSKOPİK KAMERA - YOK
ULTRA GENİŞ KAMERA - 12MP, F2.2 aperture, 13mm, 1/2.55" sensör boyutu
İŞLEMCİ, RAM ve DEPOLAMA - Snapdragon 8 Gen 2, 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB depolama
PİL - 3,900mAh, 25 kablolu, 15W kablosuz şarj