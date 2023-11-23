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Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor’a konuk oluyor

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Samsunspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde 22 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, Samsunspor'a rakip olduğu son Süper Lig maçını 1-0 kaybetti. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Samsunspor ligde 8 puanla 19. sırada yer alıyor. Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

15:24 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 13. haftasında Samsunspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Samsunspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor.

Beşiktaş,
13. haftasında deplasmanda Samsunspor’a konuk olacak. Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı altı maçın dördünü kaybeden
, Rıza Çalımbay önderliğinde 2. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Markus Gisdol yönetiminde çıktığı beş Süper Lig maçında 7 puan toplayan
, evinde galibiyet serisini sürdürerek ligin alt sıralarından kurtulmak istiyor. Peki, Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maça dair bilgiler.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 13. haftası Samsunspor - Beşiktaş maçı 26 Kasım Pazar saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma
ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

4 Rick Van Drongelen

28 Soner Gönül

37 Lubo Satka

6 Youssef Ait Bennasser

11 Emre Kılınç

13 Flavien Tait

21 Carlo Holse

23 Muhammed Gümüşkaya

24 Mickael Tirpan

99 Ercan Kara

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

12 Daniel Amartey

24 Valentin Rosier

75 Tayfur Bingöl

8 Salih Uçan

19 Amir Hadziahmetovic

20 Necip Uysal

22 Bakhtiyor Zaynutdinov

83 Gedson Fernandes

7 Ante Rebic

40 Jackson Muleka

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

  • Süper Lig tarihinde iç sahada en fazla mağlup olduğu takım Beşiktaş olan Samsunspor (7G 9B 14M), rakibini konuk ettiği son 10 karşılaşmadaki tek galibiyetini (2B 7M) Ekim 2001'de aldı (2-1).
  • Samsunspor'a rakip olduğu son Süper Lig maçını 1-0 kaybeden Beşiktaş (Nisan 2012), bu rekabet tarihinde sadece bir kez üst üste iki mağlubiyet yaşadı (Mayıs 1975-Aralık 1976).
  • Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Samsunspor, taraftarı önünde tek sezonda üst üste üç galibiyet aldığı son dönemi ligden düştüğü 2005/06'nın son üç iç saha karşılaşmasında yaşadı.
  • Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı altı maçın dördünü kaybeden Beşiktaş (2G), 2022/23'ün tamamında dış sahada sadece üç mağlubiyet yaşamıştı (10G 5B).
  • Markus Gisdol yönetiminde çıktığı beş Süper Lig maçında 7 puan toplayan Samsunspor (2G 1B 2M), sezonun ilk yedi haftasını 1 puanla geçmişti (1B 6M).

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI







#Beşiktaş
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
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