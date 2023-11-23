Trendyol Süper Lig 13. haftasında Samsunspor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor.
SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
28 Soner Gönül
37 Lubo Satka
6 Youssef Ait Bennasser
11 Emre Kılınç
13 Flavien Tait
21 Carlo Holse
23 Muhammed Gümüşkaya
24 Mickael Tirpan
99 Ercan Kara
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
12 Daniel Amartey
24 Valentin Rosier
75 Tayfur Bingöl
8 Salih Uçan
19 Amir Hadziahmetovic
20 Necip Uysal
22 Bakhtiyor Zaynutdinov
83 Gedson Fernandes
7 Ante Rebic
40 Jackson Muleka
SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR
- Süper Lig tarihinde iç sahada en fazla mağlup olduğu takım Beşiktaş olan Samsunspor (7G 9B 14M), rakibini konuk ettiği son 10 karşılaşmadaki tek galibiyetini (2B 7M) Ekim 2001'de aldı (2-1).
- Samsunspor'a rakip olduğu son Süper Lig maçını 1-0 kaybeden Beşiktaş (Nisan 2012), bu rekabet tarihinde sadece bir kez üst üste iki mağlubiyet yaşadı (Mayıs 1975-Aralık 1976).
- Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Samsunspor, taraftarı önünde tek sezonda üst üste üç galibiyet aldığı son dönemi ligden düştüğü 2005/06'nın son üç iç saha karşılaşmasında yaşadı.
- Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı altı maçın dördünü kaybeden Beşiktaş (2G), 2022/23'ün tamamında dış sahada sadece üç mağlubiyet yaşamıştı (10G 5B).
- Markus Gisdol yönetiminde çıktığı beş Süper Lig maçında 7 puan toplayan Samsunspor (2G 1B 2M), sezonun ilk yedi haftasını 1 puanla geçmişti (1B 6M).