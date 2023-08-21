Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Samsunspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu
Trendyol Süper Lig 2. haftasında Samsunspor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
5 Alim Öztürk
16 Marc Bola
18 Zeki Yavru
7 Moryke Fofana
11 Emre Kılınç
17 Kingsley Schindler
21 Olivier Ntcham
48 Taylan Antalyalı
9 Marius Mouandilmadji
FENERBAHÇE
1 Altay Bayındır
6 Alexander Djiku
50 Rodrigo Becao
7 Ferdi Kadıoğlu
8 Mert Hakan Yandaş
10 Dusan Tadic
11 Ryan Kent
21 Bright Osayi-Samuel
53 Sebastian Szymanski
80 İsmail Yüksek
9 Edin Dzeko