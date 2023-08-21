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Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde. Trendyol Süper Lig 2. haftasında Samsunspor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi iki takımında maç kadrosu ve muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Samsunspor - Fenerbahçe maçına dair her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:28 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Samsunspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu

Samsunspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Samsunspor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Samsunspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

4 Rick Van Drongelen

5 Alim Öztürk

16 Marc Bola

18 Zeki Yavru

7 Moryke Fofana

11 Emre Kılınç

17 Kingsley Schindler

21 Olivier Ntcham

48 Taylan Antalyalı

9 Marius Mouandilmadji

FENERBAHÇE

1 Altay Bayındır

6 Alexander Djiku

50 Rodrigo Becao

7 Ferdi Kadıoğlu

8 Mert Hakan Yandaş

10 Dusan Tadic

11 Ryan Kent

21 Bright Osayi-Samuel

53 Sebastian Szymanski

80 İsmail Yüksek

9 Edin Dzeko

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR





#Samsunspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
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