Sivasspor-Samsunspor
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Sivasspor-Samsunspor maç özeti
11. dakikada Saiz’in geri pasında ceza yayı içerisindeki N’Jie’nin gelişine vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada Mouandilmadji’nin kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Ali gole izin vermedi.
39. dakikada Alim’in ceza sahasına ortasında Mouandilmadji’nin şutunda kaleci Ali Şaşal topa hakim oldu.
41. dakikada Saiz’in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci Okan güçlükle çeldi.