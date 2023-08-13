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ÖZET | Sivasspor-Samsunspor: 1-1

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor-Samsunspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:15 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sivasspor-Samsunspor

Sivasspor-Samsunspor

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Sivasspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Sivasspor-Samsunspor maç özeti

11. dakikada Saiz’in geri pasında ceza yayı içerisindeki N’Jie’nin gelişine vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Mouandilmadji’nin kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Ali gole izin vermedi.

39. dakikada Alim’in ceza sahasına ortasında Mouandilmadji’nin şutunda kaleci Ali Şaşal topa hakim oldu.

41. dakikada Saiz’in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci Okan güçlükle çeldi.


#Süper Lig
#Sivasspor
#Samsunspor
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