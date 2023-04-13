Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren ve 20 maçlık yenilmezlik serisi yaşayan kırmızı-beyazlılar, 32. haftada en yakın takipçisi Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Samsunspor'dan Süper Lig paylaşımı

Samsunspor Kulübü, Süper Lig'e yükselmelerini ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kırmızı-beyazlı ekibin yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet'in 100. yılında, Atatürk'lü arma Süper Lig'de" ifadeleri yer aldı.

Samsun’da Süper Lig sevinci

Eyüpspor maçının bitiş düdüğünün ardından Samsunsporlu taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehrin caddelerinde tur atarak yaşadı. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar ise kutlamalara yürüyüş yaparak devam etti. Çiftlik Caddesi'nde meşaleler yakan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyledi.



