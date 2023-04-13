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Yılport Samsunspor 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'e döndü

Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybetmesiyle Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı. Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü. İşte Spor Toto 1. Lig güncel puan durumu.

14:33 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Samsunspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu

Samsunspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu

Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren ve 20 maçlık yenilmezlik serisi yaşayan kırmızı-beyazlılar, 32. haftada en yakın takipçisi Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Samsunspor'dan Süper Lig paylaşımı

Samsunspor Kulübü, Süper Lig'e yükselmelerini ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kırmızı-beyazlı ekibin yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet'in 100. yılında, Atatürk'lü arma Süper Lig'de" ifadeleri yer aldı.

Samsun’da Süper Lig sevinci

Eyüpspor maçının bitiş düdüğünün ardından Samsunsporlu taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehrin caddelerinde tur atarak yaşadı. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar ise kutlamalara yürüyüş yaparak devam etti. Çiftlik Caddesi'nde meşaleler yakan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyledi.


#Yılport Samsunspor
#Samsunspor
#süper lig
#Spor Toto 1. Lig
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