|
Reklam
Reklam
Özgün

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı başlıyor. Ligde 54 puanla ikinci sıradaki Eyüpspor'un 9 puan önünde lider durumda bulunan Yılport Samsunspor, son 2 haftada alacağı galibiyetlerle Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantilemek için sahaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılarda bu hafta kart cezası bulunan Alim Öztürk ile Celil Yüksel, maç kadrosunda yer almayacak. Peki Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte sorunun cevabı.

16:14 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Yılport Samsunspor Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk için gün sayıyor. Son olarak sahasında Pendikspor'u 4-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Samsun ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 5 beraberlikle 50 puan topladı. Yılport Samsunspor son 2 haftada alacağı galibiyetlerle Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

SAMSUNSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda
7 Nisan Cuma saat 20.30
'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Göztepe maçının ardından Tuzlaspor'u konuk edecek Yılport Samsunspor, Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 36. haftayı 3-0 hükmen galibiyetle tamamlayacak. Eyüpspor ise söz konusu haftayı maç yapmadan geçecek.

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU




#Spor Toto 1. Lig
#Yılport Samsunspor
#Hüseyin Eroğlu
#Eyüpspor
#31. hafta
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.