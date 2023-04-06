Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
Yılport Samsunspor Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk için gün sayıyor. Son olarak sahasında Pendikspor'u 4-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Samsun ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 5 beraberlikle 50 puan topladı. Yılport Samsunspor son 2 haftada alacağı galibiyetlerle Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.
SAMSUNSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?
Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Göztepe maçının ardından Tuzlaspor'u konuk edecek Yılport Samsunspor, Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle 36. haftayı 3-0 hükmen galibiyetle tamamlayacak. Eyüpspor ise söz konusu haftayı maç yapmadan geçecek.