Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Yılport Samsunspor Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk için gün sayıyor. Son olarak sahasında Pendikspor'u 4-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Samsun ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet ve 5 beraberlikle 50 puan topladı. Yılport Samsunspor son 2 haftada alacağı galibiyetlerle Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.