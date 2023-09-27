|
Özgün

Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Gaziantepspor’u ağırlayacak. Ligde 1 puanla son sırada yer alan Karadeniz ekibi teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Yeni teknik direktörün ise bu hafta açıklanması bekleniyor. Süper Ligde deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybeden Gaziantep FK ligdeki 2. galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak. Peki, Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

14:33 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

, Trendyol Süper Lig 7. hafta hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlıların 7. hafta hangi takımla oynayacağı merak ediliyor. Peki, Samsunspor’un maçı ne zaman, saat kaçta? İşte soruların yanıtları.

SAMSUNSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Gaziantepspor’u ağırlayacak. 29 Eylül Cuma günü saat 20.00’de oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

29 Jakub Szumski

4 Rick Van Drongelen

16 Marc Bola

18 Zeki Yavru

37 Lubo Satka

10 Olivier Ntcham

11 Emre Kılınç

13 Flavien Tait

21 Carlo Holse

88 Osman Çelik

14 Landry Dimata

GAZİANTEP FK

33 Florin Nita

3 Papy Djilobodji

4 Arda Kızıldağ

13 Junior Morais

63 Nicolas Nkoulou

5 Furkan Soyalp

12 Janio Bikel

44 Alexandru Maxim

10 Max Gradel

11 Mustafa Eskihellaç

70 Denis Draguş

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
#Gaziantepspor
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?