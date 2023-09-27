Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Ligde oynadığı 5 maçta sadece 1 puan alan Eroğlu, oyuncular ve kulüp çalışanları ile vedalaştı. Gelen eleştiriler üzere dün yaptığı haftalık olağan basın toplantısında görevinin başında olduğunu ve 1 galibiyetle herşeyin düzeleceğini ifade eden Eroğlu, Samsunspor’dan ayrıldığını açıkladı. Peki Samsunspor’un yeni teknik direktörü kim olacak? İşte detaylar.