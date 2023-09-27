Samsunspor’un maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor?
SAMSUNSPOR’UN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Gaziantepspor’u ağırlayacak. 29 Eylül Cuma günü saat 20.00’de oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR
29 Jakub Szumski
4 Rick Van Drongelen
16 Marc Bola
18 Zeki Yavru
37 Lubo Satka
10 Olivier Ntcham
11 Emre Kılınç
13 Flavien Tait
21 Carlo Holse
88 Osman Çelik
14 Landry Dimata
GAZİANTEP FK
33 Florin Nita
3 Papy Djilobodji
4 Arda Kızıldağ
13 Junior Morais
63 Nicolas Nkoulou
5 Furkan Soyalp
12 Janio Bikel
44 Alexandru Maxim
10 Max Gradel
11 Mustafa Eskihellaç
70 Denis Draguş