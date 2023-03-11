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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık görevlisi nasıl olunur?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek. Vatandaşlar sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacaklar. YSK'nın sçeimlere kısa bir süre kala hazırlıkları sürdürmesi ile sandık görevlisi başvuruları da gündeme gelmiş oldu. Sandık görevlisi nasıl olunur, sandık görevlisi olmak için nasıl başvuru yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar...

16:05 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sandık görevlisi başvurusu

Sandık görevlisi başvurusu

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine neredeyse 2 ay kaldı. 14 Mayıs’ta yapılması planlanan sandık görevlileri seçimlerde aktif görev alıyor. Peki, sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru nasıl yapılacak?

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre başvuru yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır.İki çeşit sandık görevlisinden birincisi sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan YSK tarafından belirlenir. İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK’ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK’ya bildirir. Bunun için başvuru formu doldurulmalıdır. İnternet üzerinden başvuru yapılmamaktadır. Sandık görevlisi başvurusu için YSK’ya müracaat etmeniz gerekmektedir.

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık kurulu üyelerinin ve başkanının ücretleri henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.



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#cumhurbaşkanlığı seçimleri
#2023 seçimleri
#sandık görevlisi başvurusu
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık görevlisi nasıl olunur?
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