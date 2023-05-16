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2.tur seçiminde nerede oy kullanacağım? YSK ve E Devlet seçmen kaydı sorgulama ile sandık no öğrenme

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın yüzde 50+1’i alamaması nedeniyle cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura gidiyor. YSK takvimine göre, Cumhurbaşkanı seçiminin Türkiye'deki ikinci tur oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak. Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Seçmenler bir kez daha sandık başına gidecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı 2 tur seçiminde seçmenler nerede oy kullanacak? YSK sandık sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi YSK ve E devlet sandık sorgulama ekranı.

11:14 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
YSK seçmen sorgulama

YSK seçmen sorgulama

Türkiye,
ve
için sandık başına gitti. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamayla seçimin resmen ikinci tura kaldığını duyurdu. Geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.51 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.88 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak. İkinci turda geçerli oyların çoğunluğunu alan cumhurbaşkanı seçilecek. Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs başlayacak, 24 Mayıs’ta oy verme işlemi sona erecek.

2. tur seçiminde nerede oy kullanacağım?

Açıklanan sandık bilgileri, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak Seçmenler,
e-Devlet
uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "
Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama
" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebiliyor. YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

YSK seçmen kaydı sorgulama

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor. Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.

E-Devlet seçmen kaydı sorgulama

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?
İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin son kararı YSK verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan 2023 seçimlerinde geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Böylelikle 28 Mayıs’ta vatandaşlar bir kez daha sandık başına gidecek. 2023 cumhurbaşkanı seçimi içi bu kez Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak. İkinci tur seçiminde bu kez salt çoğunluk aranacak. İkinci tur 47 bin 523 seçmen ilk kez oy kullanacak. Peki ikinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek, seçimi kazanmak için ne kadar kaç oy almak gerekiyor? Yüzde 50+1’i alan mı yoksa en çok oyu olan mi ikinci turda kazanacak? İşte seçim ikinci tur detayları.

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