Şanlıurfa seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Şanlıurfa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. 2023 Şanlıurfa cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Şanlıurfa milletvekili seçim sonuçları için heyecan oy verme işleminin başlamasıyla birlikte daha da arttı.

Şanlıurfa’da hangi parti kaç milletvekili kazandı?

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 14 milletvekili çıkarabilen Şanlıurfa ilinin 8 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 4 milletvekili Halkların Demokratik Partisi'ne, 1 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne,1 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %81,27 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Şanlıurfa seçimlerini kim kazandı? Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı, milletvekili, belediye seçim sonuçları nedir? Şanlıurfa’da hangi parti, kimin adayı kazandı? İşte Şanlıurfa seçim sonuçları haberi.

Şanlıurfa 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri son durum

Şanlıurfa ili seçim çevresinde 19 siyasi parti ve 8 bağımsız aday seçimlere katılmıştır. Diğer illerde aday gösteren Genç Parti ve Yenilik Partisi aday çıkarmazken, Emek ve Özgürlük İttifakı bileşeni olan Türkiye İşçi Partisi, ATA İttifakı bileşenleri olan Adalet Partisi ve Zafer Partisi resmi olarak aday çıkarmamıştır. Millet İttifakı protokolü gereği Cumhuriyet Halk Partisi 3. sıra adayı DEVA Partisi'ne, 4. sıra adayı ise Gelecek Partisi'ne, 8. sıra adayı ise Saadet Partisi'ne ayrılmıştır.

14 Mayıs 2023 Şanlıurfa Seçim Sonuçları

2023 Şanlıurfa cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Şanlıurfa milletvekilleri burada yer alacaktır.

AK PARTİ ŞANLIURFA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. BEKİR BOZDAĞ

2. ABDULKADİR EMİN ÖNEN

3. ABDÜRRAHİM DUSAK

4. MEHMET ALİ CEVHERİ

5. CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

6. İBRAHİM EYYÜPOĞLU

7. HİKMET BAŞAK

8. MEHMET FARUK PINARBAŞI

9. MAHMUT KAÇAR

10 NİHAT KILIÇ

11. EMRE KARAÇİZMELİ

12. MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ

13. ABDULLAH AKSAK

14. ABDURRAHİM TORU

MHP ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İBRAHİM ÖZYAVUZ

2. HALİL BAKIŞ

3. HALİT YILDIZ

4. OSMAN MUTLU

5. MEHMET ARPACİ

6. MAHMUT POLAT

7. KEMAL GÜNEŞ

8. HAVVA BİRSEN

9. İSMAİL AKÇAKAYA

10. MUSTAFA AYĞIRCI

11. ALİ KURT

12. AHMET ERGÜN

13. HASAN KORUK

14. HAKKI KAYA

CHP ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MAHMUT TANAL

2. MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN

3. AHMET TÜYSÜZ

4 ABDULLAH YEŞİL

5. İBRAHİM DİREK

6. SÜLEYMAN GÖK

7. İBRAHİM HALİL

8. ABDULLAH DİREK

9. MÜSLÜM ŞİKAK

10. BERİVAN VEYSANOĞLU DÜŞME

11. ABDULKADİR ÇETİN

12. VEHBİ VURAL

13 İSA EKİNCİ

14. AZİZ BABACAN

İYİ PARTİ ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. EMİN YETİM

2. MUHAMMED ALİ ARUSOĞLU

3. MUSA MANGAL

4. MEHMET ŞAHİN GÜLEL

5. CEM KARAKEÇİLİ

6. MEHMET GANİM BAŞAR

7. MEHMET EMİN GÜVENÇ

8. MUSTAFA DİRİER

9. HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN

10. GÜLCAN CENGİZ

11. MEHMET HAMCAN

12. MEHMET YILDIRIM

13. ÖMER FARUK AİŞEOĞLU

14. NECAT YAŞAR

YEŞİL SOL PARTİ ŞANLIURFA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MİTHAT SANCAR

2. ÖMER ÖCALAN

3. DİLAN KUNT AYAN

4. FERİT ŞENYAŞAR

5. ALİYE KIZILDAMAR

6. BÜLENT AŞA

7. NERGİZ ÇİĞDEM KARAKEÇİLİ

8. REMZİ GENÇDAL

9. CEMİLE ŞAHİN

10. BAVER GÜL

11. AYŞE TUTKU

12. HALİL ÇAY

13. MIZGİN ALBAYRAK

14. CELALEDİN ERKMEN

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 64,8’ini alırken, Selahattin Demirtaş Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 24,7’sini aldı. Muharrem İnce yüzde 8,2, Meral Akşener oy oranı ise yüzde 1,4 olurken Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

Şanlıurfa milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Şanlıurfa oy oranı % 62 olurken, AK Parti 8, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Şanlıurfa oy oranına bakıldığında, ittifak oyların yüzde 7’sini alarak CHP 1, HDP 4 milletvekili çıkardı.

Şanlıurfa hangi parti ne kadar oy aldı? Şanlıurfa’da hangi parti kazandı?

AK Parti % 52,7 HDP % 28,9 MHP % 9,3 CHP % 3,9 İYİ Parti % 3,4

Şanlıurfa yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül oyların % 60,81’ini alırken, Saadet Partisi adayı Sabahattin Cevheri ise oyların % 36,35’ini aldı.

Şanlıurfa İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 52,99

HDP % 20,70

SP % 14,04

CHP % 4,02

DP % 3,03

MHP % 2,25

İYİ Parti % 1,64

ŞANLIURFA’NIN İLÇELERİ NELER?

-Eyyübiye

-Haliliye

-Karaköprü

-Akçakale

-Birecik

-Bozova

-Ceylanpınar

-Halfeti

-Harran

-Hilvan

-Siverek

-Suruç

-Viranşehir

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1



