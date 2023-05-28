|
Özgün

Şanlıurfa 2. tur seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Şanlıurfa 2. tur seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Şanlıurfa’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Şanlıurfa milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Şanlıurfa seçim sonuçlarına göre Eyyübiye, Haliliye, Akçakale, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç, Viranşehir Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

13:48 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şanlıurfa seçim sonuçları

Şanlıurfa seçim sonuçları

28 Mayıs 2023 Pazar günü
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Şanlıurfa’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Şanlıurfa 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

2023 Şanlıurfa 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Şanlıurfa 2. tur seçim sonuçları belli oldu.

AK PARTİ ŞANLIURFA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. BEKİR BOZDAĞ

2. ABDULKADİR EMİN ÖNEN

3. ABDÜRRAHİM DUSAK

4. MEHMET ALİ CEVHERİ

5. CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

6. İBRAHİM EYYÜPOĞLU

7. HİKMET BAŞAK

8. MEHMET FARUK PINARBAŞI

9. MAHMUT KAÇAR

10 NİHAT KILIÇ

11. EMRE KARAÇİZMELİ

12. MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ

13. ABDULLAH AKSAK

14. ABDURRAHİM TORU

MHP ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İBRAHİM ÖZYAVUZ

2. HALİL BAKIŞ

3. HALİT YILDIZ

4. OSMAN MUTLU

5. MEHMET ARPACİ

6. MAHMUT POLAT

7. KEMAL GÜNEŞ

8. HAVVA BİRSEN

9. İSMAİL AKÇAKAYA

10. MUSTAFA AYĞIRCI

11. ALİ KURT

12. AHMET ERGÜN

13. HASAN KORUK

14. HAKKI KAYA

CHP ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MAHMUT TANAL

2. MÜSLÜM CENGİZHAN AKALIN

3. AHMET TÜYSÜZ

4 ABDULLAH YEŞİL

5. İBRAHİM DİREK

6. SÜLEYMAN GÖK

7. İBRAHİM HALİL

8. ABDULLAH DİREK

9. MÜSLÜM ŞİKAK

10. BERİVAN VEYSANOĞLU DÜŞME

11. ABDULKADİR ÇETİN

12. VEHBİ VURAL

13 İSA EKİNCİ

14. AZİZ BABACAN

İYİ PARTİ ŞANLIURFA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. EMİN YETİM

2. MUHAMMED ALİ ARUSOĞLU

3. MUSA MANGAL

4. MEHMET ŞAHİN GÜLEL

5. CEM KARAKEÇİLİ

6. MEHMET GANİM BAŞAR

7. MEHMET EMİN GÜVENÇ

8. MUSTAFA DİRİER

9. HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN

10. GÜLCAN CENGİZ

11. MEHMET HAMCAN

12. MEHMET YILDIRIM

13. ÖMER FARUK AİŞEOĞLU

14. NECAT YAŞAR

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Milletvekili Adayları

1-İsmail Yavuz

2-Hacı Almas

3-Dr. Sabih Dallı

4-Osman Özmen

5-Halit Toprak

6-Halil Saçaklı

7 -M.Ali Çulcu

8- Mehmet Güneş

9- Tahsin Bilbay

10- Halil Alkan

11- Ayşe Kaplan

12- İbrahim Halil Şahin

13- Hüsnü Bilen

14 -Kamil Şiş

2018 Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 64,8’ini alırken, Selahattin Demirtaş Şanlıurfa Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 24,7’sini aldı. Muharrem İnce yüzde 8,2, Meral Akşener oy oranı ise yüzde 1,4 olurken Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 Şanlıurfa milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Şanlıurfa oy oranı % 62 olurken, AK Parti 8, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Şanlıurfa oy oranına bakıldığında, ittifak oyların yüzde 7’sini alarak CHP 1, HDP 4 milletvekili çıkardı.

2018 Şanlıurfa'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 52,7
  2. HDP % 28,9
  3. MHP % 9,3
  4. CHP % 3,9
  5. İYİ Parti % 3,4

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül oyların % 60,81’ini alırken, Saadet Partisi adayı Sabahattin Cevheri ise oyların % 36,35’ini aldı.

2019 Şanlıurfa İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 52,99

HDP % 20,70

SP % 14,04

CHP % 4,02

DP % 3,03

MHP % 2,25

İYİ Parti % 1,64

Şanlıurfa ilçeleri hangileri?

-Eyyübiye

-Haliliye

-Karaköprü

-Akçakale

-Birecik

-Bozova

-Ceylanpınar

-Halfeti

-Harran

-Hilvan

-Siverek

-Suruç

-Viranşehir

Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Erzurum seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Erzurum 2023 seçim sonuçları açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Erzurum'da 509.587 seçmen 2.236 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Erzurum 6 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, Erzurum seçim sonuçları ne oldu? Erzurum'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Erzurum milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Erzurum seçim sonuçlarına göre Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Horasan, Oltu, Karayazı Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Diyarbakır seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Diyarbakır seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Türkiye’de 14 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullandı. Milyonlarca seçmen, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarını merak ediyor. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2023 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır ittifak seçim sonuçları Kayapınar, Bağlara, Yenişehir, Ergani, Bismil, Sur, Silvan, Çınar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Diyarbakır milletvekili dağılımı.

Ankara seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Ankara seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Türkiye siyasi tarihi için bir milat niteliğinde olan 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye'nin kaderini belirleyecek 2023 Seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer almakta. 2023 seçimlerinde Ankara’da 4.280.941 seçmen 12.251 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Ankara 36 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimlerinde Ankara'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Ankara milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ankara ittifak seçim sonuçları Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Pursaklar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Ankara milletvekili dağılımı.


#seçim 2023
#Şanlıurfa seçim sonuçları
#2023 Şanlıurfa seçim sonuçları
#Şanlıurfa cumhurbaşkanı seçim sonuçları
#Şanlıurfa milletvekili seçim sonuçları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzon Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçimi Oy Oranları