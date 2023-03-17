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Şanlıurfa’da okullar bugün de tatil edildi

Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak. İşte Şanlıurfa Valiliğinden yapılan o açıklamanın detayları.

08:58 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şanlıurfa'da okullar tatil mi edildi?

Şanlıurfa'da okullar tatil mi edildi?

Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretimde güncellemeye gitti. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi edildi? Şanlıurfa'da okullar kaç gün tatil olacak? Şanlıurfa'da kamu çalışanları izinli mi?

Şanlıurfa Valiliğinden tatil açıklaması

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı. Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime dün ve önceki gün de ara verilmişti.



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#Şanlıurfa Valiliği
41 dakika önce
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Şanlıurfa’da okullar bugün de tatil edildi
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