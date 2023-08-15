Galibiyeti sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören teknik direktörleri Zafer Turan'a armağan ettiklerini belirten İnanç, "Çok sıcak bir hava, çok zor şartlar altında oyuncular mücadele etti, gerçekten oynaması zor bir maçtı. Maça iyi başladık, genel anlamda iyi şeyler oldu. Bazen oyundan düştüğümüz anlar oldu. Altay da saygı duyduğumuz bir takım. Belki transfer yapamadılar bu sene ancak çok tecrübeli oyunculara sahipler, ne oynadıklarını biliyorlar. Beraber oynamanın avantajını kullandılar. Yeni olduğumuz bu ligde iyi yerlere gelme hedefimiz var, bunun için ilk adımı attık." değerlendirmesinde bulundu.