|
Özgün

1. Lig’in yeni ekibi Şanlıurfaspor sezona galibiyetle başladı: Şanlıurfaspor 2-1 Altay (ÖZET)

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu 1. haftasında Şanlıurfaspor evinde Altay’ı konuk etti. Maç Şanlıurfaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 6’ Muhammet Arslantaş (pen.), 58’ Abdullah Aydın ve 63’ Marco Paixao’dan geldi. Şanlıurfaspor sezona galibiyetle başlayarak 3 puanın sahibi oldu. Şanlıurfaspor - Altay maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:31 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Şanlıurfaspor 2-1 Altay Maç Özeti

Şanlıurfaspor 2-1 Altay Maç Özeti

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu 1. haftasında evinde Altay’ı ağırladı. 1. Lig’in yeni ekibi Şanlıurfaspor maçtan 2-1 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı. Galibiyeti getiren goller Muhammet Arslantaş ve Abdullah Aydın’dan geldi. Şanlıurfaspor - Altay maç özeti ve 1. Lig güncel puan durumu haberimizde.

ŞANLIURFASPOR - ALTAY MAÇ ÖZETİ

Şanlıurfaspor - Altay maç özetini izlemek için

ŞANLIURFASPOR - ALTAY MAÇ İSTATİSTİKLERİ

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

ŞANLIURFASPOR-ALTAY MAÇININ ARDINDAN

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 yenen Şanlıurfaspor'da yardımcı antrenör Efe İnanç, "Yeni olduğumuz bu ligde iyi yerlere gelme hedefimiz var, bunun için ilk adımı attık." dedi.

İnanç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige galibiyetle başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Galibiyeti sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören teknik direktörleri Zafer Turan'a armağan ettiklerini belirten İnanç, "Çok sıcak bir hava, çok zor şartlar altında oyuncular mücadele etti, gerçekten oynaması zor bir maçtı. Maça iyi başladık, genel anlamda iyi şeyler oldu. Bazen oyundan düştüğümüz anlar oldu. Altay da saygı duyduğumuz bir takım. Belki transfer yapamadılar bu sene ancak çok tecrübeli oyunculara sahipler, ne oynadıklarını biliyorlar. Beraber oynamanın avantajını kullandılar. Yeni olduğumuz bu ligde iyi yerlere gelme hedefimiz var, bunun için ilk adımı attık." değerlendirmesinde bulundu.

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü ise ligin ilk maçını deplasmanda oynamanın dezavantajını yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın başında yedikleri ilk golün morallerini bozduğunu vurgulayan Üzümcü, "Maça gol yiyerek, psikolojik olarak biraz kötü etkilenerek başladık. Arkasından rakibe cevap vermeye çalıştık, gol de bulduk ancak mağlup olmaktan kurtulamadık. Ligin daha başı, bundan dolayı önümüzdeki hafta bunu telafi etmek için uğraşacağız." diye konuştu.



#Şanlıurfaspor
#Altay
#Trendyol 1. Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cristiano Ronaldo’suz Al Nassr, Al İttifaq’a 2-1 mağlup oldu - Maç Özeti