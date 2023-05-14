Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye sandık başına gidiyor. Seçmenlerin oy verme işleminin başlaması ile seçim sonuçları merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu seçim sonuçlarını açıklayacak. 2023 İl il milletvekili sonuçları ve Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarında hangi adayın ve partinin önde olduğu merak konusu. Peki, seçim sonuçları belli oldu mu? 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde kim önde? İşte son durum…