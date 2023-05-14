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Açılan sandık sayısına göre 2023 seçim sonuçları belli oluyor

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçim sonuçları belli olmaya başladı. YSK yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, yaklaşık 61 milyon seçmen oy kullanacağını açıkladı. Vatandaşlar sandık başlarına giderek oy kullanıyor. Oy kullanma işlemlerinin ardından sandık sonuçları da gelmeye başladı. Açılan sandık sayısına göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçim sonuçları haberimizde.

19:06 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
YSK sandık sonuçları

YSK sandık sonuçları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 14 Mayıs Pazar günü yapılması kesinleştirilen 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği için oy kullanma işlemleri başladı. Vatandaşların oy verme işlemleri devam ederken açılan sandıklara göre seçim sonuçları da belli olmaya başlayacak.

AÇILAN SANDIK SONUÇLARINA GÖRE 2023 SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs tarihinde seçmenler sandık başına giderek oylarını kullandı. Bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ardından
2023 sayfasından Türkiye Geneli için özel seçim istatistiklerine ulaşabileceğiniz gibi, tüm iller ile birlikte Türkiye’nin toplam 973 ilçesi için de seçim sonuçları verilerine ulaşabiliyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan’ın aldığı oy oranları Milliyet’in 14 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları sayfasında.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar seçim sonuçlarının yayınlanması yasak. Seçim yasağının kalkması ile seçim sonuçları anlık olarak haberimizde güncellenecek.

CUMHURBAŞKANI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ

Cumhurbaşkanı Adayları:
Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan
İttifaklar:
Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Ata İttifakı, Sosyalist Güç Birliği İttifakı
Seçime Katılan Tüm Partiler:

AK Parti, BBP, MHP, YRP (Cumhur İttifakı)

CHP, İYİ Parti (Millet İttifakı)

TİP, Yeşil Sol (Emek ve Özgürlük İttifakı)

AP, Zafer Partisi (Ata İttifakı)

TKP, TKH, SOL (Sosyalist Güç Birliği İttifakı)

Millet Partisi, HAK-PAR, Sol Parti, Genç Parti, Memleket Partisi, ABP, ANAP, Yenilik Partisi, HKP, MYP, Vatan, GBP (İttifaka Dahil Olmayan Partiler)

TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.




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Tokat seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları