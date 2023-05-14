YSK sandık sonuçları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 14 Mayıs Pazar günü yapılması kesinleştirilen 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği için oy kullanma işlemleri başladı. Vatandaşların oy verme işlemleri devam ederken açılan sandıklara göre seçim sonuçları da belli olmaya başlayacak.
AÇILAN SANDIK SONUÇLARINA GÖRE 2023 SEÇİM SONUÇLARI
YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar seçim sonuçlarının yayınlanması yasak. Seçim yasağının kalkması ile seçim sonuçları anlık olarak haberimizde güncellenecek.
CUMHURBAŞKANI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ
AK Parti, BBP, MHP, YRP (Cumhur İttifakı)
CHP, İYİ Parti (Millet İttifakı)
TİP, Yeşil Sol (Emek ve Özgürlük İttifakı)
AP, Zafer Partisi (Ata İttifakı)
TKP, TKH, SOL (Sosyalist Güç Birliği İttifakı)
Millet Partisi, HAK-PAR, Sol Parti, Genç Parti, Memleket Partisi, ABP, ANAP, Yenilik Partisi, HKP, MYP, Vatan, GBP (İttifaka Dahil Olmayan Partiler)
TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?
Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.