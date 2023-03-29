Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda tarihler merak ediliyor. 14 Mayıs’ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adaylar belli oldu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER OLDU?

Adaylık için gerekli olan 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce ve Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte Cumhurbaşkanı adayı oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN 2023?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamaları şu şekilde: "Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalıyorum. Buna göre; 2 ay sonraki ilk pazar günü milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Seçimlerin yenilenmesi kararı ülkemize, milletimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN OLUR?

TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yener, "Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.







