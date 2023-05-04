Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için bir aydan çok daha kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener’in paylaştığı verilere göre 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Seçmenlerin oy kullandıkları sandık başlarında sandık görevlileri yer alacak. Sandık görevlisi başvuru sonuçları seçime kısa bir süre kala gündeme geldi. Sandık görevlisi başvurusu sonuçları belli oldu mu? İşte konuyla ilgili merak edilenler...