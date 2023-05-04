Seçim
28. dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için milyonlarca seçmen sandığa gidecek. Seçim dolayısıyla eğlence yerleri, kahvehane vb. yerler faaliyetlerine ara verecek. Seçimin hafta sonuna denk geliyor olması sebebiyle okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Oy verme işlemleri için sınıflarda sandıklar kurulurken diğer işlemlerde eğitim kurumlarında gerçekleşecek.
2023 SEÇİM NE ZAMAN?
28. dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.
SEÇİM HANGİ GÜNE GELİYOR?
14 Mayıs 2023 Pazar gününe denk geliyor.
SEÇİMDEN SONRA 15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimin ardından seçim yasakları saat 24:00’a kadar sürecek. Oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00’de başlarken saat 17.00’da oy verme sona erecek.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek Haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak
Seçimlerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak oy sayım ve teslim işlemleri geç saatlere kadar sürüyor. Geçtiğimiz dönem yapılan 1 Mart seçimleri sonrasında okulların hazır hale getirilmesi amacıyla eğitim kurumları ertesi gün tatil edilmişti.
14 Mayıs seçimlerinden sonraki gün 15 Mayıs’a denk geliyor. Okulların ertesi gün TATİL olması bekleniyor. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
SEÇİM GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER
Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.