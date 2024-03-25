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31 Mart yerel seçim propaganda yasağı başladı mı, ne zaman bitecek? YSK seçim takvimi

31 Mart yerel seçimlerine 1 haftadan az kaldı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi uyarınca seçime ilişkin süreç işliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre, seçime giden süreçteki önemli tarihlerden biri de seçim yasaklarının başlayacağı tarihtir.YSK'nın takvimine göre seçim propaganda yasağı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylı bilgiler...

08:36 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:09 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Seçim yasakları
Seçim yasakları

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Seçim propaganda yasağı başladı mı?

YSK'nın takvimine göre, seçime giden süreçteki önemli tarihlerden biri de 21 Mart Perşembe günü propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı.

Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.

Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.



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#propaganda yasağı
#31 mart
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