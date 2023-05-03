YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine az bir zaman kala " Seçime kaç gün kaldı?" sorgulamaları da merak kazandı.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

Nisan son haftasına girilmesiyle birlikte seçimlere sayılı günler kaldı. Seçime girecek 4 adayın yoğun çalışmalar yürüttüğü 14 Mayıs seçimlerine 25 Nisan Salı günü itibarıyla 18 gün kaldı. Seçimler 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00’de başlayacak ve 17.00’de sona erecek. Buna göre; 2023 seçimlerine 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü itibarıyla 11 gün kaldı.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ADAYLARI

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan arasındaki yarış için oy kullanılıyor. Toplamda 73 ülkede 3 milyon 416 bin seçmen ayrıca AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, Yeşil Sol Parti (HDP) ve TİP için milletvekili seçimlerine de oy veriyor.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE KATILACAK PARTİLER BELLİ OLDU

YSK, seçime katılmaya hak kazanan partilerin isimlerini duyurdu. İşte 2023 seçimlerine katılabilecek partiler;

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anavatan Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Demokratik Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye Değişim Partisi

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Zafer Partisi

2023 YSK SEÇİM TAKVİMİ27 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulması süresi saat 20.00'de sona erecek.

28 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve saat 08.00 itibarıyla itiraz süreci başlayacak.

29 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların süresi saat 17.00'de sona erecek ve itirazlar YSK tarafından incelenmeye başlanacak.

30 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci sona erecek.

31 Mart: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

1 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi yapılacak.

2 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

3 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.

6 Nisan: İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin süre saat 17.00'de sona erecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK tarafından saat 18.00'e kadar ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.

7 Nisan: İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerine ilişkin süre saat 17.00'de son bulacak.

10 Nisan: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.

12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

15 Nisan: Milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

2023 SEÇİMLERDE KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?

14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala seçmen sayısı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde 60 milyon 697 bin 843’ü yurtiçi olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

EN ÇOK SEÇMEN İSTANBUL’DA

Seçmen sayısında liderliği yine İstanbul korudu. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’un seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 iken 11 milyon 350 bin 969’a yükseldi. İstanbul’un seçmen sayısı 790 bin 6 kişi arttı. Ankara’nın 3 milyon 922 bin 163 olan seçmen sayısı 4 milyon 280 bin 941’e çıktı. Ankara’nın seçmen sayısı da 358 bin 778 kişi yükseldi. İzmir’in 2019’da 3 milyon 250 bin 780 olan seçmen sayısı ise 190 bin 256 kişi artarak, 3 milyon 441 bin 36’ya çıktı.

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI SORGULAMA

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.

2023 SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'nın belirlemelerine göre toplamda 73 ülkede oy kullanılıyor. Seçimler 24 saat içerisinde tamamlanacak. Ancak hem oyların Türkiye'ye getirilmesi hem de seçmlerin Türkiye'de 14 Mayıs 2023 tarihinde olması sebebiyle sonuçlar da Türkiye'ye eş değer bir şekilde açıklanacak.







