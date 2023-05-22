Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerde uygulanacak yasakları açıkladı. 28 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerine az bir süre kala seçim yasakları gündeme geldi. Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları uygulanacak. Peki, seçim yasakları neler?

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvim işliyor. Takvime göre, bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları, oy verme gününden önceki gün başlıyor.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞINA GEÇİCİ YASAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan duyuruya göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

Buna göre; Sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

SEÇİMLER YENİSAFAK.COM.TR'DE ANLIK TAKİP EDİLEBİLECEK

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları, www.yenisafak.com/secim sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 Yenişafak sayfasından ulaşılabilecek.







