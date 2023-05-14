14 Mayıs 2023'te yapılacak olan 2 8. dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim takvimi işliyor. Takvimi günler öncesinden paylaşan YSK (Yüksek Seçim Kurulu), seçim günü yasaklarını paylaştı. Seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranlarını gösterecek. Vatandaşlar oy vermeye devam ederken seçim yayın yasaklarının sona ermesiyle seçim sonuçları açıklanacak.

SEÇİM YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

SEÇİM SONUÇLARI YENİSAFAK.COM’DA

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, yenisafak.com/secim sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 yenisafak.com seçim sayfasından ulaşılabilecek.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BURSA NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 ve Bursa 20 milletvekili çıkaracak.

İTTİFAK İÇİNDEKİ PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI NASIL HESAPLANACAK?

Oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, ittifakı oluşturan siyasi partilerin milletvekili sayıları, ittifakın aldığı toplam milletvekili sayısının, her partinin aldığı oy oranına göre dağıtılarak hesaplanacak.​​​​​​​

YURTDIŞI OYLARIN ETKİSİ NE?

75 ülkede sandık kurulacak. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Nisan'tan 9 Mayıs'a kadar sürecek. Yurtdışı oyları 2018'de birçok ilde milletvekili dağılımını belirledi. Seçmenin kısıtlı sayıda olduğu illerde bin, 2 bin oyla seçim sonucu değişebiliyor bu noktada yurtdışı oyları da önemli. İllerin toplam seçmen içindeki seçmen oranı neyse oylar da ona göre dağıtılıyor.



