ABD'nin kendisine yasak koyduğunu belirten Soylu: Benim bir tane malım var o da FETÖ

Soylu, "14 Mayıs'ta sadece 780 bin kilometrekarenin seçimlerine gidilmediğini" ifade ederek "Osmanlı'nın bize bıraktığı, Selçuklu'nun bize bıraktığı, ecdadın bize bıraktığı nizamı alemi dünyayla buluşturmak için Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacağız inşallah. Kimseden korkmadık,

kimsenin önünde eğilmedik çünkü reisimiz öğretti

. İki defa ABD bana yasak koymuş, diyor ki 'İstenmeyen adam ilan ettik seni'. Diyor ki '

ABD'deki mallarına el koyduk

'. ABD'de

bir tane malım var, o da FETÖ