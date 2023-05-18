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Seçim

AK Parti YSK üyesi Özel'den 28 Mayıs açıklaması: Seçmen bilgi kağıdı tekrar dağıtılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2’inci tur seçimi için tekrar seçmen bilgi kağıdı dağıtılmasını kararlaştırdı.

17:08 . 18/05/2023 Perşembe
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Seçmen bilgi kağıdı tekrar dağıtılacak.

Seçmen bilgi kağıdı tekrar dağıtılacak.

AK Parti, 2'nci tur için seçmenlere tekrar bilgi kağıdı gönderilmesi için başvuruda bulundu. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'in verdiği dilekçede, "Ülkemizde ilk defa ikinci tur seçim yapılmaktadır. Seçmenler ilk defa yeni bir uygulama ile karşılaşmaktadırlar. İlk turda bile bazı art niyetli görevli görevsiz kişilerin 'eğer seçmen bilgi kağıdınız yoksa oy kullanamazsınız' gibi durumlarla karşılaşılmış, hatta okul bahçelerine seçmen bilgi kağıdı olmayanların alınmaması gibi durumlar da olmuştur. Seçmene kolaylık olması ve katılımı en üst seviyede tutmak için 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için seçmenlere seçmen bilgi kağıtlarının basılarak dağıtılması için gerekli kurul kararının alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim" denildi.


Başvuruyu değerlendiren YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur
seçmen bilgi kağıdının tekrar gönderilmesine karar verdi.

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"YSK müracaatımız üzerine 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2’inci tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar vermiştir"
ifadelerini kullandı.


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#YSK
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#seçmen kağıdı
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