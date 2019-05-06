AK Parti’den eksik araştırma itirazı

31 Mart yerel seçimlerinin en çok konuşulan konusu şaibeli İstanbul seçimleri oldu. Önce AK Parti, İstanbul geneli ve Büyükçekmece'de, ardından da MHP, İstanbul geneli ve Maltepe'de 'olağanüstü itiraz'la seçimlerin yenilenmesini talep etti. YSK, İstanbul'u ilk olarak 22 Nisan'da gündemine aldı. 23 ve 24 Nisan'da da toplanan Kurul, iki önemli ara karar aldı. YSK, 23 Nisan'da aldığı ara kararda, AK Parti'nin itiraz ettiği kısıtlı seçmen, ölü seçmen, tutuklu ve hükümlülerin yerine oy kullanma, zihinsel engellilerin durumu ile kamu görevlisi olmayan sandık başkanı ve görevlilerinin araştırılması istendi. 24 Nisan'da MHP'nin başvurusu gündemine alan Kurul, Maltepe'deki sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar verdi.

32 AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

YSK, ilçe seçim kurullarının gönderdiği araştırma raporlarına ilişkin ön incelemesini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 32 ayrı soruşturma başlatılan İstanbul'daki seçimlerin iptal edilip edilmeyeceği merakla beklenirken, YSK, son ara kararından 12 gün sonra İstanbul gündemiyle bugün yeniden toplanacak. Müzakereler saat 14.30'da başlayacak. Araştırma sonuçlarına karşı parti temsilcilerinin beyanlarda bulunacağı belirtiliyor. Kararın ne zaman çıkacağını ise YSK'nın, AK Parti ve MHP'nin ilçe seçim kurullarının raporlarına karşı yapacağı itirazlara ilişkin kararı belirleyecek.

KARAR 6 ÜYENİN OYUYLA ALINIYOR

AK Parti ve MHP'nin ilçe seçim kurullarının özellikle kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyeleriyle ilgili 'eksik araştırma' itirazında bulunacağı ifade ediliyor. YSK, bugünkü toplantısında, eksik bulduğu hususlara ilişkin ya da partilerin söz konusu itirazları uyarınca yeni bir ara karar kurabilir. Ancak Kurul, araştırmayı yeterli bulursa ve itirazları reddederse gelen sonuçlar üzerinden yapacağı değerlendirmeyle İstanbul'da seçimin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin kararını verecek. YSK'nın 11 üyesi bulunuyor. Karar ise 6 üyenin oyuyla çıkıyor.

REKLAM

AK Parti'den ek dilekçe

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, KHK'lı seçmenlere ilişkin YSK'ya ek bir dilekçe vereceklerini bildirdi. AK Parti, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişiyi içerir listeyi 'iptal gerekçesi' olarak YSK'ya sunmuştu. YSK ise 23 Nisan'daki ara kararında, KHK'lı seçmenlerin oy kullanabileceğine karar vermişti.

HENÜZ ESASA GİRİLMEDİ

Yavuz, YSK'nın esasa ilişkin bir karar vermediğine dikkat çekerek, "298 sayılı yasanın 8. maddesinde kamu hizmetinden yasaklı olanların seçmen olamayacağı hüküm altına alınmış. Bu kadar açık. YSK temsilcimiz eliyle bunu tekrar ortaya koyacağız" dedi. Yavuz, başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı belirlenmesine ilişkin de şunları kaydetti:

TÜM İDDİALAR SOMUT

"İleri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız. Çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir. Ayrıca belgeye dayanmayan veya teyit edilmemiş hiçbir bilgiyi de kamuoyuna saygımızın gereği olarak bugüne kadar asla paylaşmadık."

Usulsüz işlemleri izah edemediler

Kürşat Türker Ercan

MHP YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan, Maltepe ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu bazı ilçelerde kaymakamlık listesinde olmayan kişilerin görevlendirildiğini söyledi.

19 BİN KİŞİNİN İZAHI YOK

Bir ilçede kaymakamlık listesinde olmayıp ilçe seçim kurulu tarafından atanan listede olan 200 kişinin bulunduğunu aktaran Ercan, "Bu 200 kişi nerden geldi? İlçe seçim kurulunun cevabında, bu kişilerin kaymakamlık listesinde olduğu belirtiliyor. Bakıyoruz yok. Tüm İstanbul geneline baktığımızda 19 bin civarı kamu görevlisi olmayan başkan ve üyeden bahsediyoruz. Oy verme günü 19 bin kişinin gelmemesi gibi bir durum da olmaz" dedi.

KANUNA AYKIRI

Ercan, şöyle konuştu: "Kişinin kamu görevlisi olduğunu uydurmuş. Yani karşısına 'ilçe milli müdürlüğünde çalışıyor' diye genel bir ifadeyle yazmışlar. Kişinin oradaki görevini yazmamış, yani bunu da açıklayamamış."