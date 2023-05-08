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Seçim

Akşener seçim kazanma planında FETÖ'nün parmağı çıktı: Erzurum'dan sonra böyle olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimi kazanma planını açıklarken FETÖ'den işlem görmüş istihbarat görevlisinin provokasyonuna sığındı. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korsan mitingine göndermede bulunan Akşener, "Ben birinci turda kazanacağımıza inanıyorum. Bakın tekrar söylüyorum, Erzurum'dan sonra bu böyle olacak" ifadelerini kullandı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, taş atanlardan biri istihbaratta görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K. çıktı. Akif K. FETÖ’den işlem görmüştü.

23:21 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk'te katıldığı bir programda seçimi birinci turda kazanacaklarını ifade ederken FETÖ'den işlem görmüş istihbarat görevlisinin provokasyonuna sığındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korsan Erzurum mitingine göndermede bulunan Akşener, "Ben birinci turda kazanacağımıza inanıyorum. Bakın tekrar söylüyorum, Erzurum'dan sonra bu böyle olacak" şeklinde konuştu.



Erzurum’daki provokasyonda FETÖ izi

İmamoğlu’na taş atanlardan birinin kimliği ise Türkiye’nin nasıl karanlık bir provokasyonla karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre bu isim Merkez Komutanlığı’nın istihbarat biriminde görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K. Akif K. FETÖ’den işlem görmüş

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CHP ve HDP'li isimler tahrik etmişti

Erzurum'a "Esnaf ziyareti yapacağız" diyerek giden ancak kent meydanında otobüs üzerinde konuşmaya yapmaya kalkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu protesto edilmişti. İmamoğlu'na yabancı cisimlerin atıldığı anlar sonrası polis ekipleri olaya müdahale ederken, olayın arkasında bambaşka bir gerçek çıktı.
İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnada CHP ve HDP'li isimlerin vatandaşlara taş fırlatarak tahrik ettiği görüntüler yayınlandı
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#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Ekrem İmamoğlu
#Erzurum
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