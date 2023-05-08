Akşener seçim kazanma planında FETÖ'nün parmağı çıktı: Erzurum'dan sonra böyle olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk'te katıldığı bir programda seçimi birinci turda kazanacaklarını ifade ederken FETÖ'den işlem görmüş istihbarat görevlisinin provokasyonuna sığındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korsan Erzurum mitingine göndermede bulunan Akşener, "Ben birinci turda kazanacağımıza inanıyorum. Bakın tekrar söylüyorum, Erzurum'dan sonra bu böyle olacak" şeklinde konuştu.

İmamoğlu’na taş atanlardan birinin kimliği ise Türkiye’nin nasıl karanlık bir provokasyonla karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre bu isim Merkez Komutanlığı’nın istihbarat biriminde görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K. Akif K. FETÖ’den işlem görmüş