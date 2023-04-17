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Akşener Yedili Masa'nın kumar ve noter masasına döndüğü geceyi anlattı: Şehircilik ve Afet bakanlığı verelim

Yedili Masa'nın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yaşanan tartışmaları anlattı. İmamoğlu ve Yavaş için 'etkili ve yetkili' cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın hayır dediğini ve masadan kalkma tehdidinde bulunduğunu ifade eden Akşener, "Sayın Babacan bu iki arkadaşın başkan yardımcılığına itiraz etti. Sonuç itibarıyla, geldi ve bu iki arkadaşa Şehircilik Bakanlığı ve Afet Bakanlığı verelim dedi" şeklinde konuştu.

23:00 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TV 100'de katıldığı bir televizyon programında 3 Mart tarihinde terk edip 'Kumar ve noter masası' dediği, Yedili Masa'ya 6 Mart tarihinde gerçekleştirdiği jet dönüş gecesinde yaşananları anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için sunduğu 'yetkili ve etkili' cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinin masada tartışma yarattığını söyleyen Akşener, "1997'den beri ben de iktidarda yokum. Dolayısıyla somut iş yapmış değiliz biz. Ama bu iki arkadaşımız somut iş yaptılar. Biz sayın Kılıçdaroğlu ve iki belediye başkanıyla uzlaştık. Yetkili ve etkili bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konuştuk." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, kendisini masaya döndüren teklife karşı çıktığını ve kalkıp gittiğini söyleyen Akşener, "Sayın Babacan bu iki arkadaşın başkan yardımcılığına itiraz etti. Müzakere ettik, itiraz etti. Sonra arkadaşlarıyla konuştu. Sonuç itibarıyla, geldi ve bu iki arkadaşa Şehircilik Bakanlığı ve Afet Bakanlığı verelim dedi." şeklinde konuştu.


#Yedili Masa
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ali Babacan
#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
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