Akşener Yedili Masa'nın kumar ve noter masasına döndüğü geceyi anlattı: Şehircilik ve Afet bakanlığı verelim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için sunduğu 'yetkili ve etkili' cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinin masada tartışma yarattığını söyleyen Akşener, "1997'den beri ben de iktidarda yokum. Dolayısıyla somut iş yapmış değiliz biz. Ama bu iki arkadaşımız somut iş yaptılar. Biz sayın Kılıçdaroğlu ve iki belediye başkanıyla uzlaştık. Yetkili ve etkili bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konuştuk." ifadelerini kullandı.