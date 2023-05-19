Ali Babacan’dan masayı karıştıracak çıkış: Cumhur İttifakı ile beraber çalışmaya hazırız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan.
Yedili Masa'nın seçimi kazanmaları halinde getireceğine dair söz verdiği ' parlamenter sistem'e dönüş vaadi, Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu elde etmesiyle rafa kalktı. Masa ortaklarından, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV 5'te katıldığı bir televizyon programında Yedili Masa'yı karıştıracak açıklamalar yaptı. Orakların siyasi yol haritasında yer alan '
Parlamenter sisteme dönüş
' vaadinden vaz geçen Babacan, "Parlamenter sistem de önemli ama mevcut sistemi de rehabilite edebiliriz.Güçler ayrılığı daha iyi hale getirilebilir. Eğer Cumhur İttifakı Anayasa değişikliği konusunda "Gelin beraber çalışalım" derse ona da hazırız." şeklinde konuştu.
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1 saat önce