Ali İhsan Yavuz AK Parti'nin yöntemini anlatıp ikinci tur sonuçları için saat verdi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimi ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili tv100'e açıklamalarda bulundu. Gürel, Ali İhsan Yavuz ile ilgili görüşmesini şu sözlerle aktardı: "Ali İhsan Yavuz'la görüşmemde ikinci turu ve seçim gecesini konuştuk. AK Parti'deki oy düşüşünü sordum, 'Tek tek irdeleyip tartışıyoruz, bu irdelemeyi 400 milletvekili çıkarsak da yapardık. Pandemi iyi silkeledi, ülkemizin çeyreği depremde yerle bir oldu ve dışarıdan algı yönetimleriyle seçime girdik. Böyle bir çerçevede çıkan bu sonucu başarı olarak görüyoruz.

YSK'da olmayan bilgiyi ben nasıl alacağım? Benim her sandıkta görevlim var, çok iyi eğittik, donattık. 15-20 yıldır uğraşıyoruz biz bu işlerle. Taşıma su ile değirmen dönmez. CHP'den herkes "Islak imzalı tutanak elimizde" diyor, yok böyle bir şey. ANKA bile Anadolu Ajansı'ndan aldı. Bir yandan bize gelen veriler var, diğer yanda Anadolu Ajansı ve ANKA açıktı. Hepsini takip ettik. Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyorum, bir tane oyu manipüle ettiğini düşünmüyorum. Ara ara gördük ki birileri başkasının yerine imza atmış. Kimse kimsenin yerine oy kullanmamalı. Herhangi bir yazı ve işaret zarfı geçersiz kılar. Milli irade sandığa nasıl girmişse öyle çıksın.