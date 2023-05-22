|
Özgün

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için anket sonuçları ne diyor?

14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini aldı. Hiçbir aday yüzde 50+1’e ulaşamadığından seçimler ikinci tura kaldı. 60 milyon seçmen pazar günü sandık başına gidecek. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı 2. tur için son anket sonuçları da açıklandı. İlk turun sonucunu en yakın bilen araştırma şirketlerinden olan Areda Survey’in seçim anket sonuçlarına göre Erdoğan, 5 puan önde görünüyor. İşte son seçim anket sonuçlarına göre 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları.

10:12 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi son anket sonuçları

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi son anket sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Resmi Gazete'de yayımladığı kesin sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini, Muharrem İnce de 0,43'ünü aldı. Seçime katılan cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin yüzde 50+1'i yakalayamadığından cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. Milyonlarca seçmen pazar günü 13. cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim son anket sonuçları

Seçimlere ilişkin çalışmalarında ilk turun sonucunu en yakın bilen araştırma şirketlerinden olan Areda Survey, ikinci tura ilişkin ilk sonuçları da kamuoyuyla paylaştı. 20-21 Mayıs tarihlerinde 10 bin 491 kişi ile kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile yapılan ankete göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,4, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,6 oy alıyor. Areda Survey'den yapılan açıklamada, söz konusu sonuçlara yurt dışı oylarının etkisinin dahil edilmediği ifade edildi.

Optimar Araştırma'nın genel müdürü Hilmi Daşdemir de katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu farkla kazanacağını söyledi. Erdoğan'ın en az yüzde 53 oy alacağını ifade eden Daşdemir, "Tayyip Erdoğan farkla kazanacak. Yüzde 53 üzeri oy alacak. Türk toplumunu çok iyi tanıyorum. Muhalefet süreci iyi okuyamadı. Erdoğan, Meclis aritmetiğinde de büyük bir farkla galip" diye konuştu.

#anket sonuçları
#erdoğan oy oranı
#kılıçdaroğlu oy oranı
#Areda Survey
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uzun süre televizyon, tablet, bilgisayara maruz kalan çocuklarda obezite riski artırıyor