Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi son anket sonuçları
Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Resmi Gazete'de yayımladığı kesin sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini, Muharrem İnce de 0,43'ünü aldı. Seçime katılan cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin yüzde 50+1'i yakalayamadığından cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. Milyonlarca seçmen pazar günü 13. cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gidecek.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim son anket sonuçları
Seçimlere ilişkin çalışmalarında ilk turun sonucunu en yakın bilen araştırma şirketlerinden olan Areda Survey, ikinci tura ilişkin ilk sonuçları da kamuoyuyla paylaştı. 20-21 Mayıs tarihlerinde 10 bin 491 kişi ile kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile yapılan ankete göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,4, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,6 oy alıyor. Areda Survey'den yapılan açıklamada, söz konusu sonuçlara yurt dışı oylarının etkisinin dahil edilmediği ifade edildi.
Optimar Araştırma'nın genel müdürü Hilmi Daşdemir de katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu farkla kazanacağını söyledi. Erdoğan'ın en az yüzde 53 oy alacağını ifade eden Daşdemir, "Tayyip Erdoğan farkla kazanacak. Yüzde 53 üzeri oy alacak. Türk toplumunu çok iyi tanıyorum. Muhalefet süreci iyi okuyamadı. Erdoğan, Meclis aritmetiğinde de büyük bir farkla galip" diye konuştu.