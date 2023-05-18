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Bakan Kurum: 'Anket partileri' değil 'hizmet partileri' kazandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy ve Ümraniye'de partisinin ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği her seçimin tartışmasız galibi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Seçimde algılar değil, hakikat kazanmıştır. Anket partileri değil, hizmet ve eser partileri birinci olmuştur. Milletin kalbinde ve gönlünde olanlar her zaman milletiyle hareket edenler bu dava uğruna mücadele edenler kazanmıştır" dedi.  

10:28 . 18/05/2023 Perşembe
DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerinin ardından partisinin ilçe teşkilatlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Partisinin Çekmeköy ve Ümraniye ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Kurum, "14 Mayıs seçimlerini büyük bir katılımla coşku içerisinde seçmen kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıtmasıyla tüm dünyaya örnek olacak şekilde demokratik olgunlukla tamamladık. Ülke olarak 85 milyon vatandaşımızla önemli bir seçimi gerçekleştirdik, hayırlı olsun. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan girdiği her seçimin tartışmasız galibidir. Seçimden önce ümmetin liderinin yanında duracak mıyız? Diye sorduğumuzda, arkadaşlarımız 'evet' cevabı vermişti. Bu söz tecelli etti, sandığa yansıdı. 2,5 milyon oy farkıyla sayın cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'mız birinci oldu. Yine bu seçimde algılar değil, hakikat kazanmıştır. Seçimde anket partileri değil, hizmet ve eser partileri birinci olmuştur. Milletin kalbinde ve gönlünde olanlar her zaman milletiyle hareket edenler bu dava uğruna mücadele edenler kazanmıştır. Çekmeköy'ümüz her zaman sayın cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'mizin yanında olmuştur. Çekmeköylü kardeşlerimiz de yüzde 49 oy oranıyla bize destek verdi. 28 Mayıs önemli bir tarih. Biliyorsunuz, bir gün önce, 27 Mayıs darbesinin 63'üncü yıldönümü. Bir gün sorası da fethin 570. yıldönümü. 28 Mayıs'ta, sayın cumhurbaşkanımıza Çekmeköy'den rekor oyla destek vereceğiz. Ardından da Fatih'in torunları olarak; fethin 570. yıldönümünde hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız" diye konuştu. 

'Milletimiz belirsizliği sevmez, istikrar sever'

Bakan Kurum, "Bizim milletimiz kalbiyle düşünür. Milletimizin gönlünde yatan aslan hep sayın cumhurbaşkanımız olmuştur. 21 yıldır olduğu gibi, bu seçimde de sandığa, oy vermeye koşarak gitmiştir. Bizim milletimiz, feraset sahibidir. Bu yüzden; 'Kendisine efendi değil, hizmetkâr olanlara, hadim olanlara' destek vermiştir. Bizim milletimiz, adildir. 'Depremzedelere verdiği en ufak bir yardımı dahi, seçimi kazanamayınca dillerine dolayanlara değil, milleti hizmeti kutsal bir vazife bilenlere' destek vermiştir. Milletimiz, gerçekçidir, 'Hayale değil, hakikate; lafa değil, icraata; sözünü tutmayanlara değil, iş yapanlara' destek olmuştur. Bizim milletimiz belirsizliği sevmez, istikrar sever, güven sever. Bu yüzden, 'her afette kendisine yardıma koşanları, yuvaları yapıp söz verdiği tarihte teslim edenleri' desteklemiştir" ifadelerini kullandı. 

'Kararmış kalplerini ortaya koydular'

Bakan Kurum, "Milletimiz, kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla affetmez, işinin hakkını verenleri başının üstünde taşır, destekler. 14 Mayıs'ta da böyle olmuştur. 28 Mayıs'ta da inşallah böyle olacaktır. Dertli olan aşk ile çalışır. Bizim derdimiz milletimiz, gençlerimiz, evlatlarımız, şehirlerimizdir. Biz İstanbul'daysak da aklımız Hatay'da, kalbimiz Kahramanmaraş'ta, ruhumuz Adıyaman'daydı, afet bölgesindeydi. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi sayın cumhurbaşkanımıza ve cumhur ittifakımıza rekor destek verdiler. Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular, alay ettiler" şeklinde konuştu.


CHP'nin çirkin tavrı AFAD gönüllüsünün tepkisini çekti: Bir su içmiştim Kılıçdaroğlu’nun hesabına 2 buçuk lira gönderdim
CHP'nin çirkin tavrı AFAD gönüllüsünün tepkisini çekti: Bir su içmiştim Kılıçdaroğlu’nun hesabına 2 buçuk lira gönderdim

“Asrın Felaketi”nden etkilenen Hatay’da AFAD gönüllüsü olarak bulanarak hizmet veren bir vatandaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Sancaktepe’deki temasları sırasında muhalefet belediyelerinin bölgedeki tutum ve davranışıyla ilgili yaşadıklarını aktararak, dert yandı. Vatandaş, Bakan Kurum’a 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullanmasıyla ilgili yapılan ağır eleştirilere çok üzüldüğünü belirterek, “Ben deprem bölgesine gittim, AFAD’a gönüllü katıldım. Üç tane çocuğum var, biri altı aylık. Hatay’da çalışmalarda bulundum. Lakin bu seçimlere sebep, deprem bölgesindeki adamlara AK Parti seçildi diye hakaret ediyorlar. Orada ben Ankara Büyükşehir Belediyesinin arabasından bir tane şişe su alıp, içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu’nun hesabına 2,5 lira olarak hediye gönderdim. Allah aşkına bunlara yedirmeyin! Allah’ın izniyle sandıkları bırakmayalım!” ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Gözleri dolan ve ağlamaklı olan vatandaşın elini tutarak teselli eden Bakan Kurum ise, “Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da, vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Allah’ın izniyle o sözü de tutacağız!” ifadelerini kullandı.




#Murat Kurum
#İstanbul
#AK Parti
#seçim
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