Almanya yüzde 65 üzerinde oyla 'Erdoğan' dedi

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimini Cumhur İttifakının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde tamamlaması sadece yurt içinde değil, yurt dışında da sevinçle karşılandı. Belçika'da yaşayan Türkler, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Azerbaycan'da da benzer kutlama görüntüleri vardı.