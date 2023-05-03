Bahçeli 10 günde 15 miting yapacak

Deprem nedeniyle ara verilen seçim mitinglerine geçtiğimiz haftalarda Kastamonu ile yeniden başlayan Bahçeli, temposunu artırıyor. Bahçeli, seçime kadar her güne iki miting yapacak. Mayıs ayının ilk mitingini yarın Aydın’da yapacak olan Bahçeli, aynı gün Muğla’da da seçmene hitap edecek. Bahçeli, 5 Mayıs’ta Çorum ve Yozgat’ta, 6 Mayıs’ta Balıkesir, Yalova’da, 10 Mayıs’ta Trabzon, Giresun, 11 Mayıs’ta Ordu ve Tokat’ta 12 Mayıs’ta Karaman, Aksaray’da olacak. Bahçeli, seçime ilişkin son mitinglerini ise 13 Mayıs’ta Isparta, Burdur ve Antalya’da yapacak.