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Seçim

Bahçeli 10 günde 15 miting yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sürecinin son on gününe 15 miting sığdıracak.

Mehmet Güney
04:00 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Deprem nedeniyle ara verilen seçim mitinglerine geçtiğimiz haftalarda Kastamonu ile yeniden başlayan Bahçeli, temposunu artırıyor. Bahçeli, seçime kadar her güne iki miting yapacak. Mayıs ayının ilk mitingini yarın Aydın’da yapacak olan Bahçeli, aynı gün Muğla’da da seçmene hitap edecek. Bahçeli, 5 Mayıs’ta Çorum ve Yozgat’ta, 6 Mayıs’ta Balıkesir, Yalova’da, 10 Mayıs’ta Trabzon, Giresun, 11 Mayıs’ta Ordu ve Tokat’ta 12 Mayıs’ta Karaman, Aksaray’da olacak. Bahçeli, seçime ilişkin son mitinglerini ise 13 Mayıs’ta Isparta, Burdur ve Antalya’da yapacak.



#Devlet Bahçeli
#Cumhur İttifakı
#Miting
#MHP
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