Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parası' sözlerine sert çıktı: Ciddiye alınır tarafı yok

Bahçeli ayrıca geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, "300 milyar dolar parayı getireceğim bu ülkeye. Temiz para, uyuşturucu baronlarının parası" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "

Temiz parayı uyuşturucu tacirlerinden alacağını söyleyen birinin ciddiye alınır tarafı yok