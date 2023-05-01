Bahçeli: Maskeler 14 Mayıs’ta yırtılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin bileğinin sandıkta bükeceklerini söyledi.

Karabük ve Bartın’da “14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitinglerde binlerce kişiye hitap eden Bahçeli, Türkiye muhaliflerinin kalın maskesinin 14 Mayıs’ta yırtılıp atılacağını söyledi. “Türk milleti mührü eline aldığında, PKK ve FETÖ takviyeli zillet ittifakına beden olan partileri ne gören ne duyan ne de bulan olacaktır” diyen Bahçeli, yol haritalarını hazırlayıp rotalarını çizdiklerini anlattı.

ÇIRPINIŞLARI BOŞUNA HEVESLERİ BEYHUDE

“İman, irade ve bin yıllık kardeşlik sancağı altında Cumhur İttifakı olarak birleştik” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Varsın birileri bölücüleri, teröristleri, 7 düveli yanına alsın. Varsın birileri iftira ve yalan rüzgarından medet umsun. Varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun. Hiç fark etmez. Çırpınışları boşuna, hevesleri beyhudedir. Fitne bariyeri çekenleri ezip geçtik, hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Zilletin hesaplarını sizlerin iradesiyle bozacağız” diye konuştu.

BÖLÜCÜ HEDEFLERİN ÜMİDİ KILIÇDAROĞLU

Bahçeli, Bartın’daki mitingde de “Terörist Demirtaş’ı serbest bırakacağım’ diyen bir Cumhurbaşkanı adayı terörle mücadele değil, terörle müzakere ve mütarekeden başka hiçbir şey yapmaz, yapamaz” dedi. Bahçeli “İhanet odağı HDP/PKK’nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu özerklik emellerinin, bölücü hedeflerin ümididir” ifadelerini kullandı.







