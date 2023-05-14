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Seçim

Bakan Akar oyunu kullandı: Vatandaşlarımızın ferasetine ve şuuruna güveniyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, seçim bölgesi Kayseri'de oyunu kullanıp, hem 'Anneler Günü'nü kutladı hem de seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Akar, "Vatandaşlarımızın ferasetine ve şuuruna güveniyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ortamı değerlendirdiğimizde geleceğimiz, güvenliğimiz, refahımız ve istikrarın devamı bakımından bu seçimin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.Mi

14:32 . 14/05/2023 Pazar
DHA
Milli Savunma Bakanı Akar

Milli Savunma Bakanı Akar

AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayı da olan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere Kayseri Lisesi'ne geldi.


1097 numaralı sandıkta oy kullanıp, ardından gazetecilere konuşan Akar, "Arkadaşlar öncelikle bu ilginize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün 14 Mayıs. Analarımızın 'Anneler Günü'nü en içten olarak kutluyorum. Aramızdan ayrılan annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Geçen hafta yaptığımız çalışmada, bunu bir kez daha dile getirmiştik. Bugün bir seçim günündeyiz. Bu seçimin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın ferasetine ve şuuruna güveniyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ortamı değerlendirdiğimizde geleceğimiz, güvenliğimiz, refahımız ve istikrarın devamı bakımından bu seçimin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu konuda herhangi bir tereddüdümüz yok. İnşallah sonuçlar kazasız belasız, demokratik teamüllere uygun şekilde, demokratik nezaket çerçevesinde, güven ve huzur içinde geçer. Partiler olarak hepimiz fikirlerimizi, düşüncelerimizi söyledik. Planlarımız ve projelerimizden bahsettik. Vatandaşlarımızla dertleştik, konuştuk, anlattık. Vatandaşlarımız bizi dinlediler. Bugün artık kararlarını verecekler. Bu karara göre oylarını kullanacaklar" dedi.





#Milli Savunma Bakanlığı
#seçim
#Hulusi Akar
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